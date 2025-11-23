ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുക കേരളത്തിൽനിന്ന് 1700 കിലോമീറ്റർ അകലെ; സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒരു പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
Published : November 23, 2025 at 2:36 PM IST
കാസർകോട്: ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെയും ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെയും സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒരു പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച്, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1700 കിലോമീറ്റർ അകലെയായായിരിക്കും ചുഴലി രൂപപ്പെടുക. നവംബർ 24-ന് ശേഷം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനാണ് സാധ്യത. ആൻഡമാനിന് മുകളിലുള്ള ന്യൂനമർദം നാളെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ശക്തിപ്പെടും.
ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത നിരീക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ മഴയുടെ കാരണം
കന്യാകുമാരിക്ക് സമീപമുള്ള കോമോറിൻ ഏരിയയിലെ ചക്രവാതച്ചുഴിയാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണം. ഇത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ന്യൂനമർദമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു. മഴ നവംബർ 26 വരെ തുടരുമെന്നും അതിനുശേഷം കുറയുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെലോ അലർട്ടുകൾ
ശക്തമായ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഓറഞ്ച്, യെലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളില് യെലോ അലർട്ടുമുണ്ട്. എറണാകുളം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള തെക്കൻ, മധ്യ ജില്ലകളിലാണ് മഴ സാധ്യത കൂടുതൽ.
നാളെ എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 25ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലർട്ടും 26ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് യെല്ലോ അലര്ട്ടുമുണ്ട്.
ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം
ഇന്നും നാളെയും (നവംബർ 23, 24) കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം.
നദിക്കരകൾ, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.
Also Read: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്: നടൻ ജയറാമിൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കും, അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും