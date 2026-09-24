ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്ര ന്യൂനമർദം: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ; കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ട്
കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിശക്തമായ മഴയാണ് ഇവിടെ പ്രവചിക്കുന്നത്. നാളെ കൂടി ഈ ജില്ലകളിൽ മഴ തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
Published : September 24, 2026 at 4:33 PM IST
കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ല. രാത്രിയിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിശക്തമായ മഴയാണ് ഇവിടെ പ്രവചിക്കുന്നത്. നാളെ കൂടി ഈ ജില്ലകളിൽ മഴ തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രാത്രിയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചിക്കുന്നു.
പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ തീവ്ര ന്യൂന മർദത്തിൻ്റെ ശക്തി ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് ന്യൂന മർദമായി (Depression) ആയി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന്, വടക്ക്- വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുന്നതിനൊപ്പം അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ശക്തി ക്രമേണ കുറയുകയുമെന്ന് കരുതുന്നു. നാളെ കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെലോ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 ഓടെ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കൻ ഒഡീഷയിലുമായി അതി തീവ്ര ന്യൂന മർദ്ദം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. കാളിംഗപട്ടണത്തിന് (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) പടിഞ്ഞാറ്- വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയും, റായഗഡയ്ക്ക് (ഒഡീഷ) തെക്ക്-തെക്കുകിഴക്ക് 80 കിലോമീറ്റർ അകലെയും, കൊരാപുട്ടിന് (ഒഡീഷ) കിഴക്ക്- തെക്കുകിഴക്ക് 90 കിലോമീറ്റർ അകലെയും, ജഗ്ദൽപൂരിന് (ഛത്തീസ്ഗഡ്) കിഴക്ക്-തെക്കുകിഴക്ക് 170 കിലോമീറ്റർ അകലെയുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഈ ന്യൂന മർദം വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
മധ്യ - പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും, സമീപ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്ത അതി തീവ്ര ന്യൂനമർദം ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഗോപാൽപുരിനും ഇടയിൽ, കലിംഗപട്ടണത്തിന് സമീപം, വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ്–തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് കേരളത്തിലും മഴ ലഭിച്ചത്.
ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കലക്ടര്
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്ര ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ നാളെ ( 25-09-2026 ) പകൽ വരെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാറ്റും മഴയും ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും ദേശീയ പാത നിർമാണം നടക്കുന്ന മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ മുന്നറിയിപ്പ് പരിഗണിച്ച് മണ്ണെടുപ്പ് പോലുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കേണ്ടതാണെന്നും ജില്ലാകലക്ടർ ശ്രീധന്യ സുരേഷ് അറിയിച്ചു
മലയോര റോഡുകളിലൂടെയുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും മണ്ണിടിച്ചിൽ അപകട സാധ്യതയുള്ള റോഡുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും കലക്ടര് അറിയിച്ചു. താലൂക്ക് എമർജൻസി ഓപ്പേറഷൻസ് സെൻ്ററുകൾ (TEOC) പൂർണസജ്ജമായി പ്രവർത്തിക്കും. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ
കൺട്രോൾ സെൻ്ററുകളിൽ വിവരം അറിയിക്കണം. അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ തയാറാകണമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജാഗ്രത നിർദേശം
കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് (24/09/2026) മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം
തമിഴ്നാട് തീരം
24ന് വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യത.
തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ അതിനോട് ചേർന്ന കന്യാകുമാരി പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
25 മുതൽ 27/വരെ വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ
മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മണിക്കൂറിൽ 55–65 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 75 കി.മീ. വരെയും കാറ്റിൻ്റെ വേഗത വർധിക്കാൻ സാധ്യത. ഈ കാലാവസ്ഥ സെപ്റ്റംബർ 24-ന് വൈകുന്നേരം വരെ തുടരുകയും അതിനു ശേഷം ക്രമേണ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തെക്കൻ ഒഡീഷ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, യമൻ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55–65 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കി.മീ. വരെയും കാറ്റിൻ്റെ വേഗത സെപ്റ്റംബർ 24-ന് വൈകുന്നേരം വരെ തുടരുകയും അതിനു ശേഷം ക്രമേണ കുറയാനും സാധ്യത .
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ വടക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50–60 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 70 കി.മീ. വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യത.
നാളെ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45–55 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 65 കി.മീ. വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നു.
തെക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40–50 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കി.മീ. വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
26ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40–50 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കി.മീ. വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
27ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40–50 കി.മീ. വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കി.മീ. വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
അറബിക്കടൽ
മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ഇന്ന് മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത.
മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതികളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Also Read: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാനയാത്ര സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഹെലികോപ്റ്റർ കമ്പനിയെന്ന് രേഖകൾ; പ്രതിരോധത്തിലായി സർക്കാർ