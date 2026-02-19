ETV Bharat / state

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുതിയ ന്യൂന മർദം രൂപപ്പെടുന്നു; കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

പുതിയ ന്യൂന മർദം ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തോട് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 4:24 PM IST

കാസർകോട്: മധ്യ -തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂന മർദം രൂപപ്പെടും. ഇത് ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തോട് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരി 21, 22 തീയതികളിൽ ആണ് ശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ 21 നും പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ 22 നും യെല്ലോ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്നും നാളെയും ഏഴു ജില്ലകളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുന്നുണ്ട്.


21,22 തീയതികളിൽ കേരളം മുഴുവൻ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ശക്തമായ മഴ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള ന്യൂനമർദം നാളെയോടെ ദുർബലമാകും.

ഇന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിലെ കൂടിയ താപനില തിരുവനന്തപുരം -35.2, തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് -32.6, പുനലൂർ -36.2, കോട്ടയം -36, കൊച്ചി എയർ പോർട്ട്‌ -31.4, സിയാൽ കൊച്ചി -35.1, പാലക്കാട്‌ -34.4, കോഴിക്കോട് സിറ്റി -35.4, കണ്ണൂർ -33.2, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്‌ -34.

കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു. ഇതോടെ താപനില ചിലയിടങ്ങളിൽ 35 ഡിഗ്രി മുതൽ 37 വരെ ആയി ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ പെയ്‌തത് ആശ്വാസമായി.

