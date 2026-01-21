യന്ത്രം ചുമന്ന് മടുത്തു; പരിഹാരമായി പുല്ലുവെട്ട് യന്ത്രത്തെ 'ഉന്തുവണ്ടി'യാക്കി പയ്യന്നൂരിലെ ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
കണ്ണൂർ: വീട്ടുപറമ്പിലെ കാടുവെട്ടാൻ യന്ത്രം ചുമന്ന് മടുത്തപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ കാര സ്വദേശി പി വി സതീശൻ ചിന്തിച്ചത് ഒരേയൊരു കാര്യമാണ്; "ഇതൊന്ന് എളുപ്പമാക്കാൻ എന്തുചെയ്യും?". ആ ചിന്ത ചെന്നെത്തിയത് പുല്ലുവെട്ട് യന്ത്രത്തിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ രൂപമാറ്റത്തിലാണ്. യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവും ജെർക്കിങ്ങും കാരണം പേശിവേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി ഒരു 'പുഷ് കാർട്ട്' മോഡൽ കാടുവെട്ട് യന്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ 60-കാരൻ.
വേദനയിൽനിന്നു പിറന്ന ആശയം
മണിക്കൂറുകളോളം കഴുത്തിലും അരയിലുമായി യന്ത്രം തൂക്കിപ്പിടിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ആയാസമാണ് സതീശനെ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഏഴര വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്തു. കുഞ്ഞു സൈക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ടയറുകളും വെൽഡിങ് കമ്പികളും സാധരണ യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗവും ആണ് മിഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയത്. യന്ത്രം നടുഭാഗത്ത് വരുന്ന വിധം ഉന്തു വണ്ടി മോഡലിൽ ആണ് യന്ത്രം തയ്യാറാക്കിയത്.
യന്ത്രം ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം അത് തള്ളി നീക്കിയാൽ മതിയാകും. ഭാരം മുഴുവൻ ടയറുകളിൽ ആകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ ആയാസവും അനുഭവപ്പെടില്ല. പ്രദേശത്തെ ആക്രി കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നാണ് യന്ത്രത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സമാഹരിച്ചതെന്നും ആകെ ചെലവായത് 1500 രൂപയാണെന്നും സതീശന് പറയുന്നു.
തുടക്കത്തില്തന്നെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പുല്ലുവെട്ട് യന്ത്രത്തില് പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ സക്സസ് മോഡിലേക്ക് സതീശന് എത്തിയത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു പുതുപുത്തൻ അറബാന വരെ മുറിച്ച് ഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു അത് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും തളരാതെ സതീശന് മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.
തുടർക്കഥയായ പരീക്ഷണങ്ങൾ
നാല് പതിറ്റാണ്ടായി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ രംഗത്തുള്ള സതീശന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. 18 വയസ്സു മുതല് ആരംഭിച്ചതാണ് പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങള്.
പുല്ലുവെട്ട് യന്ത്രം പോലെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പരീക്ഷിച്ച നിലം കിളക്കൽ യന്ത്രവും സതീശൻ്റെ യന്ത്രങ്ങളിലെ മറ്റൊരു കൗതുകമാണ്. ചീരയും മറ്റ് പച്ചക്കറിക്കറികളുമൊക്കെെ നടാന് പറമ്പ് എളുപ്പത്തിൽ കിളക്കാനുള്ള യന്ത്രമാണ് സതീശൻ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തത്. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും കുന്നിന് ചെരിവുകളിലും ഈ യന്ത്രം വിചാരിച്ച പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതുകൊണ്ട് എത്ര മണിക്കൂര് വേണമെങ്കിലും യാതൊരു ആയാസവും ഇല്ലാതെ ജോലി എടുക്കാം എന്ന് സതീശൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.