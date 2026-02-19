ETV Bharat / state

നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധം, കാരണം വ്യക്തമാക്കി ഡോക്‌ടര്‍ സുല്‍ഫി നൂഹ്

നോമ്പ് കാലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കേരള ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനിലെ (കെജിഎംഒഎ) ഡോ സുൽഫി നൂഹ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...

നോമ്പ് കാലം ആരേഗ്യപ്രദമാക്കാം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
ന്മയുടെയും വ്രതശുദ്ധിയുടെയും പുണ്യമാസം വീണ്ടും വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉപവാസത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് ഇനിയുള്ള നീണ്ട ഒരുമാസക്കാലം. ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഠിനത പകൽ ചൂടിൽ ഉരുകി തീരുമ്പോൾ രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി അത്താഴവും ഇടയത്താഴവും തീന്മേശകളിൽ ഒരുക്കി രാത്രികൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി വിശ്വാസികളെ കാത്തിരിക്കും.

പവിത്രമായ നോമ്പ് അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ആഹാര കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി ആശങ്കകളും ആകുലതലകളും കടന്നുവന്നിരിക്കാം. എന്തൊക്കെ തരം ആഹാരങ്ങൾ നോമ്പ് കാലത്ത് കഴിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലാണ് ഈ കാലത്ത് പാലിക്കേണ്ടതെന്നും പരിശോധിച്ചാലോ?

നോമ്പ് കാലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കേരള ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനിലെ (കെജിഎംഒഎ) ഡോ. സുല്‍ഫി നൂഹ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...

Dr Sulphi Noohu (ETV Bharat)

നോമ്പിന് കഴിക്കാനാകുന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളായ റമദാൻ നോമ്പിൽ ആരോഗ്യകരമായ വിഭവങ്ങളാകണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നോമ്പ് മുറിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചത് പഴങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈന്തപ്പഴം, മുന്തിരി, മാമ്പഴം പോലുള്ള പഴങ്ങൾ നോമ്പ് മുറിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓറഞ്ച്, തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള ജലാംശമുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം.

പഴങ്ങൾ (Getty Image)

എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾക്ക് പകരമായി പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധയിനം പഴങ്ങൾ കഴിക്കാം. മിതമായ മധുരത്തിലുള്ള നാരങ്ങാ വെള്ളം, ഫ്രഷ്‌ ജൂസ് എന്നിവ കുടിക്കാം. ഇവ നിർജലീകരണത്തിന് ആശ്വാസമാകും. ജങ്ക്, ടിൻ ഫുഡുകളും കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സും ഒഴിവാക്കുക.

നോമ്പ് മുറിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈന്തപ്പഴം?

ഈന്തപ്പഴമാണ് പൊതുവിൽ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴം. പണ്ട് മുതൽ ഇത് ശീലിച്ചു പോരുന്നു. ഉയർന്ന കലോറിയുടെ കലവറയാണ് ഈന്തപ്പഴം. ഈന്തപ്പഴത്തിന് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാനും ഊർജം നിലനിർത്താനും കഴിവുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഇൻഡെക്‌സും വർധിപ്പിക്കും. ഇതിനാലാണ് ഈന്തപ്പഴം നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള പ്രാധാന ഉപാധിയായി കാണുന്നത്.

ഈന്തപ്പഴം (ANI)

നോമ്പ് സമയങ്ങളിലെ കഠിന വ്രതത്തിൽ ശരീരത്തിന് നഷ്‌ടമാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോട്ടീൻ കലർന്ന ആഹാരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആഹാരങ്ങളായ മത്സ്യം, മുട്ട, മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരു, എല്ലാത്തരം നട്‌സും, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കപ്പലണ്ടി എന്നിവ കഴിക്കാം. എന്നാൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന മുന്തിരി ഒഴിവാക്കണം.

പ്രോ ബയോട്ടിക്കായ തൈര്, മോര്, യോഗർട്ട് എന്നിവയും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ആരോഗ്യകരവുമാണ് ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കുറവുള്ളതുമാണ്. അൽപ്പം എണ്ണ പലഹാരം കഴിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം വരാനില്ലെന്നും പക്ഷേ, ഫാസ്റ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ച് എണ്ണ പലഹാരം തന്നെ കഴിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും സുല്‍ഫി നൂഹ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Getty Image)

റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പ് കഞ്ഞി

മലയാളികളുടെ പൊതുവിലുള്ള ശീലമാണ് കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നത്. അരി, ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നോമ്പ് നോൽക്കാവുന്നതാണ്. നോമ്പ് കഞ്ഞിയാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള വിഭവം. ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാത്ത ആഹാരമാണ് നോമ്പ് കഞ്ഞി. കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും നോമ്പ് കഞ്ഞിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റിന് അരിയും പ്രോട്ടീനിന് പയറിൻ്റെ അംശവും കഞ്ഞിയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. നോമ്പ് കഞ്ഞിയിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളൊന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ മിതമായ രീതിയിൽ നോമ്പ് കഞ്ഞി കുടിക്കാമെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍ പറയുന്നു.

റമദാൻ പ്രത്യേക വിഭവം (Getty Image)

നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നീണ്ട ഒരുമാസ കാലത്തെ കഠിന വ്രതമെടുക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് ഏറെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ്. കുറച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചിട്ടയോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്‌താൽ നോമ്പ് കാലം ആരോഗ്യകരമാക്കാം.

Representative Image (Getty Image)

നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ജലാംശം ഇല്ലാതാവുന്നത് ശരീരത്തിന് ഉചിതമല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. പകൽ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ഉള്ളിൽ ചെല്ലണമെന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നത്. ഇത് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന കണക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. നോമ്പ് കാലങ്ങളിൽ രാത്രി പകലാക്കുക എന്നതാണല്ലോ രീതി. ആയതിനാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുക. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. പകലും രാത്രിയും വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ താറുമാറാക്കും.

വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർജലീകരണത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥ നല്ലതല്ല. ആയതിനാൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലായിരിക്കാമെന്നും ഡോ. സുല്‍ഫി നൂഹ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

