ETV Bharat / state

ആരോഗ്യം മുഖ്യം... ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് മുതൽ സാലഡ് വരെ; ക്ലിക്കായി ആയുഷ്‌ ആഹാര ഭക്ഷ്യമേള

ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക വൽക്കരിക്കാൻ ആയുഷ് ആഹാരം പരമ പ്രധാനമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യമേളയാണ് കണ്ണൂർ ചേമ്പർഹാളിൽ നടന്നത്.

KANNUR AYURVEDA FOOD HEALTHY FOOD AYUSH AAHAR SEMINAR IN KANNUR
ആയുഷ് ആഹാര പദ്ധതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 7:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം

കണ്ണൂർ: വിരുന്നുകളിലോ പരിപാടികളിലോ അതിഥികൾ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഗതമോതി നൽകുന്ന പാനീയമാണ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്. അതിഥികളോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ക്ഷീണം മാറ്റി ഉന്മേഷം നൽകാനുമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. കാലം മാറിയതോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്കുകളില്‍ രാസവസ്‌തുക്കളും ഏറി, ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായി.

എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നുമെല്ലാം വൃത്യസ്‌തമായി ആരോഗ്യം കാക്കാൻ ഒരു ആയുര്‍വേദ വെല്‍ക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയാലോ? മാതള നാരങ്ങയും ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ, പുതീന, പനം കല്‍ക്കണ്ടം, കസ്‌കസ് എന്നിവ ചേര്‍ത്ത ഒന്നാം തരം പാനീയം. ഇതിൻ്റെ പേര് ഹേമകിരണ പാനകം. പേര് കേട്ട് മടിച്ചു നിന്നവര്‍ റോസ് നിറത്തിലുള്ള ഈ പാനീയം കഴിച്ചപ്പോള്‍ എന്തെന്നില്ലാത്ത അനുഭൂതി. ഇതുവരെ കണ്ടും കേട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഈ പാനീയം സദസിലുള്ള എല്ലാവരും കഴിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് വെറും പാനീയമല്ല. മികച്ച ഒരു ഹെല്‍ത്ത് ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണ്.

ആയുഷ് ആഹാര ഭക്ഷ്യമേളയില്‍ നിന്നും (ETV Bharat)

മാതള നാരങ്ങ പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ കെ, പൊട്ടാസിയം എന്നിവയുടെ കലവറയാണ്. ഇഞ്ചിയിൽ വിറ്റാമിൻ സി, ബി, പൊട്ടാസിയം, മെഗ്നീഷ്യം എന്നിവയും നാരങ്ങയിൽ വിറ്റാമിൻ സി, ബി, കെ, ആൻ്റി ഓകസൈഡ് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതീനയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ. അയേൺ, പൊട്ടാസിയം, മാംഗനീസ്, വിറ്റാമിൻ എ, സി എന്നിവയെല്ലാമാണ് പുതീനയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

പനം കൽക്കണ്ടത്തിൽ വെറും മധുരം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. അതിൽ കാൽസ്യം, അയേൺ, സിങ്ക്, പൊട്ടാസിയം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹേമകിരണം പാനകം പാനീയങ്ങളുടെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിൽകുന്നത്. ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക വൽക്കരിക്കാൻ ആയുഷ് ആഹാരം പരമ പ്രധാനമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യമേളയാണ് കണ്ണൂർ ചേമ്പർഹാളിൽ നടന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

KANNUR AYURVEDA FOOD HEALTHY FOOD AYUSH AAHAR SEMINAR IN KANNUR
ആയുഷ്‌ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ഭക്ഷ്യമേളയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

ആയുർവേദ ഹോസ്‌പിറ്റൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് അസോസിയേഷനും നോർത്ത് മലബാർ ചേമ്പർ ഓഫ് കോമേഴ്‌സും സംയുക്തമായി ആയുഷ്‌ ആഹാരം എന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് നടത്തിയ ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ആരോഗ്യ ദായകമായ ഓട്ടേറെ രുചി ഭേദങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയത്.

തേങ്ങാ സംഭാരം, ഹെർബൽ മിൽക്ക് ടീ, ആയുഷ് ക്വാഥം തുടങ്ങിയവ പേരെഴുതി വെച്ചു തന്ന വിതരണം ചെയ്‌തു. ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമായി തോന്നിയത് ഖണ്ഢകൂഷ്‌മാണ്ഡമാണ്. പേര് കേട്ട് ശങ്കിച്ചു നിന്നവർ രുചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്.

കുമ്പളങ്ങ, പഞ്ചസാര, കുരുമുളക് പൊടി, ഏലക്കാ പൊടി, എന്നിവ ചേർത്ത് പാചകം ചെയ്‌ത ഖണ്ഢകൂഷ്‌മാണ്ഡം കാഴ്‌ചയിലും രുചിയിലും ഒരുപോലെ സുന്ദരമാണ്. ശരീര ശക്തി വർധിപ്പിക്കാനും ശരീര പോഷണത്തിനും വിശപ്പ് വർധിപ്പിക്കാനും ഉത്തമമാണിത്.

KANNUR AYURVEDA FOOD HEALTHY FOOD AYUSH AAHAR SEMINAR IN KANNUR
ആയുഷ്‌ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ഭക്ഷ്യമേളയിൽ നിന്ന്ആയുഷ്‌ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ഭക്ഷ്യമേളയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

മറ്റൊരിനം തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഒരുക്കിയ തേങ്ങാപ്പാൽ സംഭാരമാണ്. തേങ്ങാപ്പാല്‍, ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ഇഞ്ചി, കാന്താരി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില എന്നിവ ചേര്‍ത്താണ് സംഭാരം തയ്യാറാക്കുന്നത്. രുചിയുടെ കാര്യത്തില്‍ പശുവിന്‍പാല്‍ സംഭാരത്തിനെ ഇത് തോല്‍പ്പിക്കും.

നിലക്കടല, ചോളം എന്നിവ വേവിച്ച് ഉള്ളി, കാരറ്റ്, കുരുമുളക്, ഇന്തുപ്പ്, നെല്ലിക്ക, ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെട്ട ഹെല്‍ത്തി സാലഡ്. റാഗി, മലര്‍, സ്വീറ്റി മിക്‌സ്‌ചര്‍, ആരോഗ്യത്തിന് ഉതകുന്ന അവല്‍ ഇഡലി. ഇതില്‍ കാരറ്റ്, തേങ്ങാപ്പാല്‍, മല്ലിയില എന്നിവയാണ് ചേരുവകള്‍. ഇത് കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ്‌സ്, അയേണ്‍, ഫൈബർ, ആൻ്റി ഓക്‌സൈഡുകള്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ്.

ഇതോടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതേണ്ട. മധുര പ്രേമികൾക്ക് വാഴക്കാമ്പ് പായസം, നവധാന്യ പുഡ്ഡിങ്, അരിയുണ്ട്ക്ക് പകരമായി മുദ്ഗ മോദകം, അവില്‍ മോദകം, എന്നിവയുമുണ്ട്. ജന്‍സികള്‍ക്കായി വാഴപ്പൂ കട്‌ലറ്റ്, പോഷക് കോക്ടെയില്‍, എന്നിവയും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

KANNUR AYURVEDA FOOD HEALTHY FOOD AYUSH AAHAR SEMINAR IN KANNUR
ഹേമകിരണം പാനകം (ETV Bharat)

ചട്‌നിയില്‍ നെല്ലിക്ക, ചങ്ങലം പരണ്ട, എന്നിവയും തൊട്ടു നുണക്കാം. സൂപ്പായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ബ്രഹ്മി റിച്ച് സൂപ്പും, മുത്താറി യൂഷവും ജീരക രസവും ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കാം.

"പാനിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട കാമ്പ്, അച്ചാർ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അത് വിൽപ്പന ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ. കാമ്പിൻ്റെ വെള്ളം കുരുമുളകും ജീരകവും ഉപയോഗിച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒരു ദിവസം കൂടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പാനീയങ്ങളും എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ഇത് എത്തണം. ആഗോര്യമുള്ള നല്ല നാടായി, നല്ല ജനങ്ങളായി മാറണം", ഭക്ഷ്യമേളയിൽ എത്തിയ റിട്ട. അധ്യാപിക കാര്‍ത്യായനി പറഞ്ഞു.

KANNUR AYURVEDA FOOD HEALTHY FOOD AYUSH AAHAR SEMINAR IN KANNUR
ആയുഷ്‌ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ ഭക്ഷ്യമേളയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

പ്രചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആദ്യ പരിപാടി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിരവധി ആയുർവേദ കുക്കറി ക്ലാസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി വരുന്നത്. മൂന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആഹാര പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് ഡോ. ഐ. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു. ഇനിയുമുണ്ട് ഒട്ടേറെ വിഭവങ്ങള്‍. ഇതെല്ലാം വിപുലമായി ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടകര്‍. അതേസമയം ആയുഷ് ആഹാരം ശീലമാക്കാന്‍ പരിശീലന പരിപാടിയും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.

Also Read: 'ഓൾ ആർ മൈ സ്‌റ്റുഡൻ്റസ്'; സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച നടിനടന്മരായി ജിനോ ജോസിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ

TAGGED:

KANNUR
AYURVEDA FOOD
HEALTHY FOOD
AYUSH AAHAR SEMINAR IN KANNUR
AYUSH AAHAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.