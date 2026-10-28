യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖല തകർച്ചയിൽ; ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ
സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പ്രശ്നങ്ങൾ നിസാരവത്കരിക്കുകയാണ്. എന്തുണ്ടായാലും അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുൻ മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
Published : October 28, 2026 at 7:44 PM IST
കോട്ടയം: വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ. ആരോഗ്യരംഗത്തെ പാളിച്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. നിരന്തരമായി ചികിത്സ നിഷേധവും അലംഭാവവും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ആരോഗ്യ മേഖലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന അലംഭാവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും ഷൈലജ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും പ്രശ്നങ്ങൾ നിസാരവത്കരിക്കുകയാണ്. എന്തുണ്ടായാലും അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മുൻ മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
''ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ചികിത്സാ പിഴവിൻ്റെയും അലംഭാവവും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോതമംഗലത്തെ സംഭവമാണ് അവസാനത്തേത്. ഗൂഗിൾ പേയിലൂടെ പണം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രികളിലുണ്ട്,'' എന്നും കെകെ ശൈലജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗം സുസജ്ജമായിരുന്നു. അന്നുണ്ടാക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറ്റുവാൻ ഗവൺമെൻ്റ് നടപടിയെടുക്കണം. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറ്റുവാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം. സാധാരണക്കാർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കണം.
നാലു മാസത്തിനിടയിൽ പത്ത് ശിശുമരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എൽഡിഎഫ് ഭരണ കാലത്ത് ചെറിയ ചികിത്സ പിഴപ് ഉണ്ടായാൽ ന്യായികരിക്കാതെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായാൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ യുഡിഎഫ് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാട്ടുന്നത് എന്നും സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്നും കെകെ ശൈലജ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
''ഞാനും വീണാ ജോർജും 10 വർഷക്കാലം രോഗികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിനെയെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞവർ ഇന്ന് എന്താണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രയാസം എന്ന് മനസിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞത് എളുപ്പമായിരുന്നുവെന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഏറ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് വിഷമം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങി.
അങ്ങനെ വിഷമിച്ചാൽ പോര, കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടണം. നല്ല നിലയിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഒക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എല്ലാം നിർദേശം കൊടുത്ത് കൃത്യമായി ആശുപത്രികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം. അവിടെയെല്ലാം നല്ല സജ്ജീകരണവും സാധ്യതയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ വിശ്വാസ്യതയും നിലനിൽപും. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു രോഗിക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ശക്തമായി ഇടപെടണം. നമ്മുടെ പുതിയ ആരോഗ്യ ശൃംഖലയെ തകർക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കരുത്. അതിനെ ശക്തമാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ'' ശൈലജ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നും, അത് ധർമ്മാശുപത്രിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രോഗികളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ജീവനക്കാർക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും ബജറ്റിലൂടെ പണം വകയിരുത്തി സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ.
ഇത് ധർമ്മാശുപത്രിയല്ല, സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് രോഗികളോട് പറയാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഭൂരിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും പ്രതിബദ്ധതയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും, രോഗികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവരെ ശക്തമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടുകയും വേണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കടുത്ത പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്നും കെകെ ശൈലജ ആരോപിച്ചു.
Alsoread:മാരിടൈം ബോർഡ് ഭേദഗതി ബിൽ പാസായി; പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി, മിഷൻ സമുദ്ര കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി