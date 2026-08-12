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ഓപ്പറേഷന്‍ സൗന്ദര്യ; പിടികൂടിയത് 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വ്യാജസൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്‌തുക്കളെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍

വ്യാജ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കളുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന ''ഓപ്പറേഷന്‍ സൗന്ദര്യ''യുടെ ഭാഗമായി നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ 10ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വ്യാജ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കള്‍ പിടികൂടി

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കെ മുരളീധരൻ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 7:25 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വ്യാജ സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്‌തുക്കളുടെ വിപണനം തടയുന്നതിനായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ സൗന്ദര്യയുടെ ഭാഗമായി 10ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വ്യാജ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കള്‍ പിടികൂടിയതായി ആരോഗ്യ- ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. ജൂലൈ അവസാനവാരത്തോടെ ഓപ്പറേഷന്‍ സൗന്ദര്യയുടെ നാല് ഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോഴുള്ള കണക്കാണിത്.

വ്യാജ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കളുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന ''ഓപ്പറേഷന്‍ സൗന്ദര്യ'' യുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകെ 9.64 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വ്യാജ സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്‌തുക്കളാണ് പിടികൂടിയത്. ഓപ്പറേഷന്‍ സൗന്ദര്യയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 5,09,303 രൂപ, രണ്ടാംഘട്ടം 2.50 ലക്ഷം, മൂന്നാംഘട്ടം 1.50 ലക്ഷം, നാലാം ഘട്ടം 55,000 രൂപ എന്നിങ്ങനയാണ് പിടിച്ചെടുത്ത വ്യാജ സൗന്ദര്യ വർധക വസ്‌തുക്കളുടെ മൂല്യം.

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കോസ്മെറ്റിക്‌സ് റൂള്‍സ് 2020 പ്രകാരമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതും മതിയായ കോസ്മെറ്റിക്‌സ് നിര്‍മാണ ലൈസന്‍സുകളില്ലാതെ നിര്‍മിച്ച്/വിതരണം ചെയ്‌തതും നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാതെ വിപണിയില്‍ എത്തിച്ചതുമായ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കൾ പിടികൂടിയവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

കൗമാരപ്രായക്കാരിലും കുട്ടികളിലും ഫേസ് ക്രീമുകളുടെ അമിത ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, ഡ്രഗ്‌സ് ഇൻ്റലിജിന്‍സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സൗന്ദര്യയിലൂടെ സംസ്ഥാന വ്യാപക പരിശോധനകള്‍ നടത്തി ഇത്തരം ക്രീമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ച് വകുപ്പിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിങ് ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് അയച്ചു.

ഇതില്‍ ചില ലിപ്സ്റ്റിക്, ഫേസ് ക്രീം സാമ്പിളുകളില്‍ അനുവദനീയമായ പരിധിയെക്കാള്‍ കൂടുതലായി മെര്‍ക്കുറിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇവ വിപണിയില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും നിയമം ലംഘിച്ച് ഇത്തരം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ച് വിതരണം ചെയ്‌തവര്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഫേസ് ക്രീമുകളില്‍ 1% പി.പി.എം (പാര്‍ട്‌സ് പെര്‍ മില്ല്യണ്‍) മാത്രമാണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ വിപണിയില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയ ഫൈസ (faiza), ഗോറി (goree) എന്നീ ഫേസ്‌ക്രീമുകളില്‍ 20,000 വരെ പി.പി.എം മൂല്യം കണ്ടെത്തി. ഇത് ഗുരുതര ചര്‍മ രോഗങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകും. പാകിസ്ഥാന്‍ നിര്‍മിതമായ ഈ ക്രീമുകള്‍ പര്‍ച്ചേസ് ബില്ലുകള്‍ പോലുമില്ലാതെയാണ് വിപണിയില്‍ എത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം ക്രീമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവ വിപണിയിലെത്തുന്നത് തടയാന്‍ ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വിഭാഗത്തിന് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് കൂടാതെ ലിപ്സ്റ്റിക്, ബേബി പൗഡര്‍, ബേബി സോപ്പ്, ബേബി ഓയില്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കള്‍ ശേഖരിച്ച് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. ചില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളതായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വിഭാഗം പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രത്യേകിച്ച് മുഖചര്‍മം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രീമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ അമിതവും ദീര്‍ഘകാലവുമായ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യപരമായ ആശങ്കകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. അതിനാല്‍, നിയമാനുസൃതമായ ലൈസന്‍സുകളോടെ നിര്‍മിക്കുന്നതും ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതുമായ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്‌തുക്കള്‍ മാത്രമേ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പിന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

ഉപഭോക്താക്കളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച അവബോധം അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരം സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്‌തുക്കള്‍ മതിയായ നിര്‍മാണ ലൈസന്‍സോടെ നിര്‍മിച്ചതാണോ, നിര്‍മാതാവിൻ്റെ പേരും പൂര്‍ണ വിലാസവും ലേബലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ആവശ്യമായ ലേബലിംഗ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി വേണം സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങാന്‍.

സംശയാസ്‌പദമായ സൗന്ദര്യവര്‍ധക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെയും നിയമലംഘനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പിൻ്റെ ടോള്‍-ഫ്രീ ഹെല്‍പ്ലൈന്‍ 1800-425-3182 മുഖേനെ പരാതിപ്പെടാമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

OPERATION SOUNDARYA FACE CREAMS
HEALTH MINISTER K MURALEEDHARAN
FAKE BEAUTY PRODUCTS
OPERATION SOUNDARYA
OPERATION SOUNDARYA FACE CREAMS

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