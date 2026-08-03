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കറിയായും മരുന്നായും തവര... പത്തിലക്കറികളില്‍ പ്രധാനി; അറിയാം ഗുണങ്ങളും ഐതീഹ്യവും

മഴക്കാലത്ത് പറമ്പുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഔഷധ ഗുണമുളള ചെടിയാണ് തകര അഥവാ തവര. വര്‍ഷകാലത്ത് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും തവരയെ ഇല ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു.

THAKARA BENEFITS OF THAVARA MEDICINAL PLANT THAVARA IN KERALA USES OF THAVARA
തവര (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 7:17 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: മഴക്കാലത്ത് പറമ്പുകളിലും പാതയോരങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഔഷധ ഗുണമുളള ചെടിയാണ് തകര അഥവാ തവര. തോരനായും കറിയായുമൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് വ്യാപകമായി തവരയെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. പുതുമഴക്ക് പൊട്ടിമുളച്ച് വരുന്ന തവര ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുളള പാകമാകും. മലയാളിയുടെ ആരോഗ്യശീലങ്ങളിലെ പത്തിലക്കറികളില്‍ പ്രധാനിയാണ് തവര.

വര്‍ഷകാലത്ത് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും തവരയെ ഇല ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം വീട്ടുപറമ്പില്‍ നിന്നും തവര ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇവയെ പരിരക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നവരും ഇക്കാലത്തുണ്ട്. തവര ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയുടെ ഭക്ഷണ രീതി പഴം ചൊല്ലിലൂടെ മനസിലാക്കാം.

ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെടിയായ തവരയുടെ ഉപയോഗവും ഐതീഹ്യവും (ETV Bharat)

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'താളും തവരേയും മുമ്മാസം, ചേനേയും കൂര്‍ക്കേം മുമ്മാസം, ചക്കേം മാങ്ങേം മുമ്മാസം ' . ഇവ കഴിക്കേണ്ട കാലത്തെപ്പറ്റിയുളള സൂചനയാണിത്. തവരെയക്കുറിച്ച് തവര പുരാണം, തവരപ്പാട്ട്, എന്നിവയും ചില ദേശങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പരിഹസിക്കാന്‍ നീ ഇന്നലത്തെ മഴക്ക് മുളച്ച തവരയല്ലേ എന്ന പ്രയോഗവുമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ തവര വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നു. ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ചര്‍മ്മരോഗം , വാതം, പിത്തം, കഫം, രക്തദോഷം, ശിരോരോഗങ്ങള്‍ എന്നിവക്ക് തവര സമൂലം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കരളിനേയും കണ്ണിനേയും സംരക്ഷിക്കാനും തകരയില ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തഗരൈ, മറാത്തിയില്‍ തകരസൈ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു വരുന്നു.

തവരയും കേരളത്തിലെ ഐതീഹ്യവും

തവരയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഒരു കഥ തെയ്യം കലാകാരനായ പാല്‍ വളപ്പില്‍ മോഹനന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. കഥ ഇങ്ങനെ...

കോതോര്‍മെന്‍ എന്ന തെയ്യം കെട്ടുകാരന്‍ കര്‍ക്കിടക മാസത്തിലെ പട്ടിണി മാറ്റാന്‍ രാജാവിനെ കാണാന്‍ പോയി. കരിക്കാടി ഉണ്ടാക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലും നല്‍കണമെന്ന് താണുകേണ് അപേക്ഷിച്ചു. പിശുക്കനായ രാജാവ് തെയ്യം കെട്ടുകാരൻ്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കണക്കറ്റ് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നെ ഉപദേശവും. കിട്ടുന്ന കാലത്ത് ധൂര്‍ത്തടിച്ചു കളയുക. പിന്നെ ഇരന്ന് ജീവിക്കുക. ഇതല്ലേ തൻ്റെ രീതി. രാജാവ് പരിഹസിച്ചു. നിരാശനായ കോതോര്‍മെന്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ നിന്നും മടങ്ങാനിരിക്കേ വീണ്ടും രാജാവിൻ്റെ ഉപദേശം. സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈ പത്ത് വെച്ചാലേ ആപത്ത് കാലത്ത് കാ രണ്ട് തിന്നാന്‍ ഒക്കൂ.

നിരാശയോടും വിഷമത്തോടും കൂടി ആ കോലധാരി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വെറും കയ്യോടെ മടങ്ങി. കര്‍ക്കിടകവും ചിങ്ങവും കഴിഞ്ഞു. തുലാപത്തിന് തെയ്യാട്ട കാലം വരവായി. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കോലധാരികളുടെ മൂപ്പനായ കോതോര്‍മ്മനെ വിളിച്ചു വരുത്താന്‍ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. പള്ളി പീഠത്തില്‍ ആസനസ്ഥനായിരിക്കുകയാണ് രാജാവ്. അതാ വരുന്നു കോതോര്‍മ്മന്‍. കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് എത്തിയ ഉടന്‍ കോതോര്‍മ്മന്‍ മേല്‍ മുണ്ട് അഴിച്ചു മാറ്റി ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ തൊടിയില്‍ ആടിക്കളിക്കുന്ന തവരചെടികള്‍ക്ക് നേരെ നിന്ന് തൊഴുതു.

രാജാവിന് തൻ്റെ പൃഷ്ഠഭാഗദര്‍ശനം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കോതോര്‍മ്മൻ്റെ നിലപാട് കണ്ട് കൊട്ടാരവരാന്തയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആളുകള്‍ നിശ്ചലരായി. രാജാവ് കോപാകുലനായി. തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കോലധാരി രാജാവിനെ താണു തൊഴുതു. എന്നിട്ട് രാജാവിനോടായി പറഞ്ഞു. അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം. ഈ വര്‍ഷകാലത്ത് അടിയനേയും കുടുംബത്തേയും രക്ഷിച്ചത് ഈ തവര തമ്പുരാനാണ്. അങ്ങിനെയുളള തമ്പുരാനെ ആദ്യം വന്ദിക്കേണ്ടത് അടിയൻ്റെ കടമയല്ലേ? കോതോര്‍മ്മൻ്റെ വിശദീകരണം കേട്ട് രാജാവ് സംപ്രീതനായി. അയാളുടെ സാഹിത്യ ഹൃദയത്തെ ആകര്‍ഷിച്ച രാജാവ് കോതോര്‍മ്മനെ തൻ്റെ അരമനയിലെ വിദൂഷകനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

THAKARA
BENEFITS OF THAVARA
MEDICINAL PLANT THAVARA IN KERALA
USES OF THAVARA
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