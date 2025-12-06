ETV Bharat / state

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് താത്‌കാലിക ആശ്വാസം; അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

എംഎല്‍എ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി.

RAHUL MAMKOOTATHIL RAHUL MAMKOOTATHIL RAPE CASE PALAKKAD MLA ARREST രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍
Rahul Mamkootathil. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 10:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: പാലക്കാട് എംഎല്‍എ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ അറസ്റ്റ് തത്‌കാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. എംഎല്‍എയുടെ ഹര്‍ജി ഡിസംബര്‍ 15നാണ് ഇനി പരിഗണിക്കുക. അതുവരെയും അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്. വിശദ വാദം കേള്‍ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കേസ് ഡയറി പരിശോധിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഡിസംബർ 15ന് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്‍റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുമെന്നും അതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് കോടതി ഉത്തരവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബു പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ കേസിലും രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേസില്‍ തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എംഎല്‍എക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത ആദ്യ പീഡന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത് എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ നല്‍കിയ കേസില്‍ വേണമെങ്കില്‍ പൊലീസിന് രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

താന്‍ തെറ്റൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നുമാണ് എംഎല്‍എ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ പറഞ്ഞു. പരാതിക്കാരിയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരാതിക്കാരി വിവാഹിതയായിരുന്നുവെന്നും ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നും അകന്ന് കഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നും തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

അതിനാല്‍ വോയ്‌സ് ക്ലിപ്പുകള്‍ ചോര്‍ന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ഇപ്പോള്‍ ഉന്നയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു രണ്ട് പേരും തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാല്‍ താനൊരു രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനായത് കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങള്‍ തനിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രചാരണം നല്‍കിയെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. തനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന പരാതി എതിര്‍പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ നന്നായി മുതലെടുത്തു. ഇതോടെ പരാതിക്കാരി തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു. സംഭാഷണത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ തന്‍റെ പക്കലുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പിന്നാലെയുള്ളതിനാല്‍ ഇത് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും എംഎല്‍എ ഹര്‍ജിയില്‍ പറഞ്ഞു.

Also Read: ഇന്‍ഡിഗോ സര്‍വീസുകള്‍ ഇന്നും മുടങ്ങും; പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാര്‍, അന്വേഷണവുമായി വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം

TAGGED:

RAHUL MAMKOOTATHIL
RAHUL MAMKOOTATHIL RAPE CASE
PALAKKAD MLA ARREST
രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍
HC STAYS RAHUL MAMKOOTATHIL ARREST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.