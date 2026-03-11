രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ആശ്വാസം; ഫോൺ പാസ്വേഡ് കൈമാറണമെന്ന ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ
തിരുവല്ല പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂന്നാം കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. തൻ്റെയോ അഭിഭാഷകൻ്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലേ പാസ്വേഡ് നൽകാനാകൂ എന്ന് രാഹുൽ. ഹർജിയിൽ കോടതി പിന്നീട് വിശദമായ വാദം കേൾക്കും.
Published : March 11, 2026 at 5:26 PM IST
എറണാകുളം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ പാസ്വേഡ് കൈമാറാനുള്ള തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുള്ള കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ രാഹുൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നടപടി. കേസിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ.
തിരുവല്ല പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ തൻ്റെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെ പാസ്വേഡ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) കൈമാറണമെന്നായിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ, പാസ്വേഡ് നൽകുന്നതിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും തൻ്റെയോ അഭിഭാഷകൻ്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ അത് കൈമാറാൻ കഴിയൂ എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പാസ്വേഡ് കൈമാറാൻ നിർദേശിക്കുന്ന ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി, ഇനി ഹർജിയിൽ വിശദമായി വാദം കേട്ട ശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
നിയമപ്രശ്നങ്ങളും സ്വകാര്യതയും
വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കേസിലൂടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 20(3) പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസിൽ തന്നെ സാക്ഷിയാകാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശമുണ്ട്. തനിക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ സ്വയം നൽകാൻ ഒരു പ്രതിയെ നിർബന്ധിക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാകുമോ എന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ മുൻപും വലിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒമ്പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശവും ഇവിടെ ഗൗരവമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നത് കേവലം ആശയവിനിമയ ഉപാധി മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരവും സാമ്പത്തികവും തൊഴിൽപരവും ആരോഗ്യപരവുമായ ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പെട്ടകമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പാസ്വേഡ് കൈമാറുമ്പോൾ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടന്നുകയറാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക പ്രതിഭാഗം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം
അതേസമയം, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആധുനിക കാലത്ത് ഫോണുകളിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ, വാട്സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ മെസേജിങ് ആപ്പുകളിലൂടെയോ നടത്തിയ സന്ദേശ കൈമാറ്റങ്ങൾ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ, സംഭവദിവസങ്ങളിലെയും അതിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിലെയും കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴികൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിനും സംഭവത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ വലിയ രീതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ സഹായിക്കും. പാസ്വേഡ് ഇല്ലാതെ ഫോണുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ കാലതാമസമുണ്ടാക്കുമെന്നും, അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഫോണുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ബലമായി തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവ പൂർണമായും മായ്ച്ചു കളയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഫോൺ ഉടമയുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിലപാട്.
തെളിവുകളിൽ കൃത്രിമം നടക്കുമോ?
പൊലീസിനോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ നേരിട്ട് ഫോൺ കൈമാറിയാൽ അതിൽ കൃത്രിമം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശങ്ക. തനിക്കെതിരെ ഇല്ലാത്ത തെളിവുകൾ ഫോണിൽ തിരുകിക്കയറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പിന്നീട് അവ തെളിവായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടാമെന്നും പ്രതികൾ ഭയപ്പെടുന്നു. അതൊഴിവാക്കാൻ തൻ്റെയോ അഭിഭാഷകൻ്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ പാസ്വേഡ് നൽകി ഫോൺ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് രാഹുൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയുടെ ഫോറൻസിക് ഇമേജ് എടുക്കുകയും 'ഹാഷ് വാല്യു' കോടതിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും വേണം. ഉപകരണത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങളിൽ പിന്നീട് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പ്രധാന ശാസ്ത്രീയ മാർഗമാണിത്. ഇത് കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടും.
Also Read:- മണ്ണും വൈക്കോലും കുമ്മായവും ചേര്ത്തൊരു നിര്മിതി; 25 ലക്ഷത്തിന് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ഒരു സ്വപ്ന ഭവനം