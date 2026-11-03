കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ എസ്എഫ്ഐ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി; പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അനുമതി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി
വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സിസ തോമസിനും സർവകലാശാലയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസവും എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയുമാണ് ഈ വിധി.
Published : November 3, 2026 at 4:51 PM IST
എറണാകുളം: കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ സസ്പെൻഷനിലുള്ള എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതിയില്ല. പരീക്ഷാ എഴുതാനനുമതി നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സിസ തോമസിനും സർവകലാശാലയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസവും എസ്എഫ്ഐയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയുമാണ് ഈ വിധി.
സർവകലാശാലയുടെ മറുപടി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കേട്ടില്ലെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി എന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ആരാഞ്ഞു. യുജിസി മാനദണ്ഡങ്ങളും സർവകലാശാല നിയമവും പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, വിദ്യാർഥികൾ സസ്പെൻഷൻ നേരിട്ടവരെന്നായിരുന്നു സർവകലാശാലയുടെ വാദം. വിസിയുടെ ശവമഞ്ചം ഒരുക്കിയതിനടക്കമാണ് വിദ്യാർഥികൾ സസ്പെൻഷൻ നേരിട്ടത്. ഇതിൽത്തന്നെ പൊലീസ് കേസുമുണ്ട്.
സൂപ്പർ ഫൈനോട് കൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി കഴിഞ്ഞ 23 ന് അവസാനിച്ചുവെന്നും വിദ്യാർഥികൾക്ക് മതിയായ ഹാജർ ഇല്ലെന്നും സർവകലാശാല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 80 ശതമാനം ഹാജർ നിർബന്ധമെന്നും സർവകലാശാല കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരെ പോലും പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു എസ്എഫ്ഐക്കാരായ വിദ്യാർഥികളുടെ വാദം.
കോടതി വിധിയും നിയമക്കുരുക്കുകളും
നേരത്തെ സസ്പെൻഷനിലുള്ള 16 വിദ്യാർഥികൾക്കും ഫീസ് അടച്ച് താത്കാലികമായി പരീക്ഷയെഴുതാൻ ഒക്ടോബർ 30 ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ വിസി സിസ തോമസും സർവകലാശാലയും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസുമാരായ അനിൽ കെ നരേന്ദ്രൻ, മുരളി കൃഷ്ണ എസ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് സർവകലാശാലയുടെ അപ്പീൽ സ്വീകരിക്കുകയും സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.
സർവകലാശാലാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അച്ചടക്ക നടപടികളെ ബാധിക്കുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതോടെ നവംബർ 4 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് സർവകലാശാലാ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിനിടെ എസ്എഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർ സിസ തോമസിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു.
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അതേസമയം, വി സിയെ തടഞ്ഞുവെച്ചതായും അവരുടെ പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരം ക്യാമ്പസിൽ നടത്തിയതായും സർവകലാശാല ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 1 നാണ് 16 വിദ്യാർഥികളെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളുടെ തകരാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു നാടകം കളിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ വാദം.
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