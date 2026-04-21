തമിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കേരള അതിര്‍ത്തിയിലേർപ്പെടുത്തിയ മദ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്‌റ്റേ

കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തിയിലെ ബാർ ഹോട്ടലുടമ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 4:41 PM IST

എറണാകുളം: തമിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പഞ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള അതിര്‍ത്തിയിലേർപ്പെടുത്തിയ മദ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്‌റ്റേ. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഡ്രൈ ഡേ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്‌തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡ്രൈ ഡേ ഉത്തരവ് സർക്കാരിറക്കിയത്.

കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തിയിലെ ബാർ ഹോട്ടലുടമ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഹർജി ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് പരിഗണിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് എസ് മനുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് വിമർശന രൂപേണ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഡ്രൈ ഡേ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് എന്താണധികാരം എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അബ്കാരി നിയമത്തിലോ വിദേശമദ്യ ചട്ടത്തിലോ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈഡേ ഉത്തരവിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ എന്നും കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു.

ഡ്രൈഡേ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാന്‍ ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫിസര്‍മാര്‍ക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത്. നിയമ സാധുത ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ മാത്രം തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിലപാടെടുക്കുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മറുപടി അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.

പൊതു സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഡ്രൈ ഡേ ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി. എന്നാൽ മറുപടിയിൽ ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഡ്രൈഡേ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്‌തത്.

മെയ് നാലിന് കേരളത്തിൽ ഡ്രൈ ഡേ

ഇക്കഴിഞ്ഞ കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തും ഡ്രൈ ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് മദ്യവിൽപ്പന പൂർണമായും തടഞ്ഞത്. കൂടാതെ വോട്ടെണ്ണൽ ദിനമായ മെയ് നാലിനും സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകൾക്ക് പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കില്ല. ബിവറേജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ, ബാറുകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾക്കും ഈ നിരോധനം ബാധകമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അന്നേ ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ ഭക്ഷണശാലകളിലോ ലഹരിവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

