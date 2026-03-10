ഡിഎ സന്ദേശം അയക്കുന്നത് നല്ല ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗം; ഡാറ്റ ചോര്ച്ചയില് സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്
രണ്ട് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര് നല്കിയ ഹര്ജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. ഡിഎ സന്ദേശമയച്ചത് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമല്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Published : March 10, 2026 at 11:17 AM IST
എറണാകുളം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്നിന്ന് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് ഡിഎ (ക്ഷാമബത്ത) സന്ദേശമയച്ചതില് നിയമവിരുദ്ധതയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സ്പാര്ക് ഡാറ്റാ ചോര്ച്ച ആരോപിച്ചുള്ള ഹര്ജി ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു കുര്യന് തോമസിന്റെ സിംഗിള് ബെഞ്ച് തള്ളി.
സന്ദേശമയച്ചത് ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിലെ നല്ല ഭരണനിര്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായേ കാണാനാകൂവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. രണ്ട് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര് നല്കിയ ഹര്ജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. ഡിഎ സന്ദേശമയച്ചത് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമല്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സംസ്ഥാന ഐടി മിഷന് വഴി ഡിഎ സന്ദേശം അയക്കുന്നതില് എന്താണ് നിയമവിരുദ്ധതയെന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വാദം കേള്ക്കുന്നതിനിടെ കോടതി ഹര്ജിക്കാരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്കിയവര്ക്ക് നന്ദി സന്ദേശം അയക്കുന്നതില് എന്താണ് തെറ്റെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു.
സ്പാര്കിലെ വിവരങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചല്ല നന്ദി സന്ദേശം അയക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സര്ക്കാര് നല്കിയ വിശദീകരണം. കൂടാതെ സര്ക്കാര് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് മാത്രമാണ് സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചതെന്നും സ്പാര്ക് ഡാറ്റാ ചോര്ച്ചാ ആരോപണത്തില് സര്ക്കാര് വാദിച്ചു. സ്പാര്ക് ഡാറ്റയുടെ ദുരുപയോഗം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജീവനക്കാര് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്പാര്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വിവരങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനോ സന്ദേശങ്ങള് അയക്കാനോ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ഹര്ജിക്കാരുടെ ആരോപണമാണ് കോടതി പരിശോധിച്ചത്. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരില് ഡിഎ സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചത് ഐടി മിഷനാണെന്ന് സര്ക്കാര് കോടതിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
മുന്പ് അയച്ചിരുന്ന എസ്എംഎസുകളില് ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാതിരുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാഭീഷണിയാണെന്നും, സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഇതില് മാറ്റം വരുത്തിയതെന്നും സര്ക്കാര് വിശദീകരിച്ചു. പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് വിശ്വാസ്യതയുള്ള മെറ്റായുടെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സന്ദേശം അയക്കുമ്പോള് ഐടി മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോയും വിവരങ്ങളും ദൃശ്യമാകുന്നതിനാല് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാന് കഴിയുമെന്നും സര്ക്കാര് കോടതിയില് വ്യക്തമാക്കി.
വാദം കേള്ക്കുന്നതിനിടെ ഹര്ജിക്കാര്ക്ക് നേരെ സുപ്രധാനമായ ചില ചോദ്യങ്ങള് കോടതി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടില് നിന്നല്ല, മറിച്ച് ഐടി മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടില് നിന്നാണ് സന്ദേശങ്ങള് പോയതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തില് ഭരണനിര്വഹണം സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് അവരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നത് നല്ല ഭരണനിര്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുകൂടേയെന്നും ഇതില് എവിടെയാണ് നിയമവിരുദ്ധതയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഒരു സര്ക്കാര് പറയുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്നും, ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പ്പത്തില് ജീവനക്കാര്ക്ക് നല്കുന്ന ഉറപ്പായി ഇതിനെ കരുതാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
