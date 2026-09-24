നിയമവ്യവസ്ഥയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി അഴിമതിക്കാർ, പ്രതികൾ ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്നു; തച്ചങ്കരി കേസില് കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും, നിയമവ്യവസ്ഥിതിയില് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ അത്യന്തമാണെന്നും കോടതി
Published : September 24, 2026 at 6:25 PM IST
എറണാകുളം: അഴിമതിക്കേസുകളില് പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും അഴിമതിക്കാര് യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കുകയാണെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസില് മുൻ ഡിജിപി ടോമിന് ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ്റെ കടുത്ത വിമർശനം. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും, നിയമവ്യവസ്ഥിതിയില് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ അത്യന്തമാണെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
അഴിമതിക്കേസിലെ പ്രതികൾ നിയമപരമായ പഴുതുകളും പല മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിചാരണാ നടപടികൾ മനഃപൂർവം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും അപ്പീൽ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രതികൾ, പിന്നീട് പഴയ പദവികളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അഴിമതിക്കാരെ കൃത്യസമയത്ത് തടയാനോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഫലപ്രദമായി കൊണ്ടുവരാനോ കഴിയാത്തത് വ്യവസ്ഥിതിക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ താൻ അനധികൃതമായി ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, സ്വത്ത് മാതാവ് വക കൈമാറി കിട്ടിയതാണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ, ഇത് വാമൊഴി മാത്രമല്ലേയെന്നും വാക്കാലുള്ള മൊഴി എങ്ങനെ തെളിവായി പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി തിരിച്ചടിച്ചു. തുടര്ന്ന് ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരിക്ക് നാല് വർഷം കഠിനതടവും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. 2003 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ 2007 ജൂലായ് ഏഴ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരവിൽ കവിഞ്ഞ 64 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. കെ.ബി.പി.എസ് എം.ഡിയായിരുന്ന കാലയളവിലാണ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടന്നതെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
കൂടാതെ, സ്ഥലം വാങ്ങിയ വകയിൽ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാതെ സർക്കാരിന് നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലും വിജിലൻസ് കോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും അപ്പീലിൽ അന്തിമ തീർപ്പാകുന്നതുവരെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് മരവിപ്പിച്ച് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തച്ചങ്കരി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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