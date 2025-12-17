'പൊലീസിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് പ്രത്യേക കൗണ്ടർ വേണ്ട'; നിലയ്ക്കലിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ, ഐജിക്ക് താക്കീത്
നിലയ്ക്കലിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാർക്കായി പ്രത്യേക കൗണ്ടർ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഭണ്ഡാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഐജിക്കും കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം.
Published : December 17, 2025 at 7:45 PM IST
എറണാകുളം: നിലയ്ക്കലിലെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൗണ്ടറിൽ പൊലീസിൻ്റെ അനധികൃത നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. ഭക്തർക്ക് മാത്രമായുള്ള കൗണ്ടറുകൾ പൊലീസിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
നിലയ്ക്കലിൽ ആകെ ഏഴ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൗണ്ടറുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഒന്ന് പൊലീസ് അവർക്ക് താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. സാധാരണക്കാരായ ഭക്തരെ ഈ കൗണ്ടറിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാതെ പൊലീസിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് മാത്രം ദർശനത്തിനുള്ള പാസ് നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ തുടർന്നുപോന്നത്. ഇത് നീതിരഹിതമാണെന്നും അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി.
തീർഥാടനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം ഒരുക്കുകയാണ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ അത് അട്ടിമറിക്കുന്ന നടപടിയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുഴുവൻ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൗണ്ടറുകളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഒരു കൗണ്ടർ പൊലീസിനു മാത്രമായി മാറ്റിയെടുത്ത നടപടി അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം.
ഭണ്ഡാരത്തിൽ കയറിയ ഐജിക്ക് താക്കീത്
ഇതിനിടെ ശബരിമല ദേവസ്വം ഭണ്ഡാരം കാണാൻ ഐജി കയറിയ സംഭവത്തിലും ഹൈക്കോടതി താക്കീത് നൽകി. ശബരിമലയിലെ പൊലീസ് ജോയിൻ്റ് കോർഡിനേറ്ററായ ഐജി ശ്യാം സുന്ദർ ആണ് ദേവസ്വം ഭണ്ഡാരം സന്ദർശിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് ഐജിയുടെ ഈ നടപടി. ഭണ്ഡാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വിവരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
ദേവസ്വം ഭണ്ഡാരത്തിനടുത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്നും ആരും പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് കോടതി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. നോട്ട് എണ്ണുന്നതിനും കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാത്രമേ അവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാൽ പോലും അനാവശ്യമായി ഭണ്ഡാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട്.
അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കരുത്
ശബരിമല തീർഥാടന കാലത്ത് പൊലീസും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ പലപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. വിഐപി ദർശനത്തിൻ്റെ പേരിലും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ പേരിലും സാധാരണ ഭക്തർ വലയുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കോടതി പലതവണ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനുമാണ് പൊലീസിന് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറം ക്ഷേത്ര ഭരണകാര്യങ്ങളിലോ ഭണ്ഡാരത്തിലോ ഇടപെടാൻ പൊലീസിന് അധികാരമില്ല. ഈ അതിർവരമ്പ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കോടതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തുമ്പോൾ പൊലീസ് ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വലിയ പരാതികൾക്ക് ഇടയാക്കും. സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്ത കോടതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
Also Read:- സംസ്കാരവും സാഹോദര്യവും ഉണർത്താൻ കൊച്ചി; രാജ്യത്തെ ആദ്യ 'ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിന്' 20-ന് തിരിതെളിയും