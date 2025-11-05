ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കവർച്ച 'രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തോ' എന്ന് ഹൈക്കോടതി; പോറ്റിയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ സുഭാഷ് കപൂറിന്‍റേതിന് സമാനമെന്നും നിരീക്ഷണം

കേസ് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു

Published : November 5, 2025 at 12:07 PM IST

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച 'രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തോ' എന്ന ഗുരുതര സംശയവുമായി ഹൈക്കോടതി. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ ഓപ്പറേഷന്‍ രാജ്യാന്തര വിഗ്രഹക്കടത്തുകാരനായ സുഭാഷ് കപൂറിന്‍റെ ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് സമാനമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ശബരിമലയിലെ അമൂല്യ വസ്തുക്കളുടെ പകർപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അന്തരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതായി സംശയമുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. കൂടാതെ, ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സന്നിധാനത്ത് നൽകിയത് അനിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാവിജയരാഘവൻ ,കെ.വി.ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളി കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്ന അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ നടപടികൾക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ വിമർശനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും കേസ് പരിഗണിക്കവേ കോടതിയില്‍ നിന്നുണ്ടായി.

കേസ് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇന്ന് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. എഡിജിപി എച്ച്. വെങ്കിടേഷ്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്.പി. ശശിധരൻ എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി. ഇടക്കാല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് കൈമാറി.

ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനം ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ മിനിട്ട്സ് ബുക്കുകളിലെ ക്രമക്കേടാണ്. 2025 ജൂലൈ 28 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ബുക്കിലുണ്ടെങ്കിലും, സെപ്റ്റംബറിൽ ദ്വാരപാലകപ്പാളി കടത്തിയ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തലുകളില്ല. ഈ ക്രമക്കേട് ഗുരുതര വിഷയമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബോധപൂർവം ബോർഡ് അധികൃതർ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതായും 2025-ൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം കെട്ടിച്ചമച്ചതായും കോടതി വിമർശിച്ചു. സന്നിധാനത്തെ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന്‍റെ പകർപ്പ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളുടെയും ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന്‍റെയും പകർപ്പ് എടുക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ പോറ്റിക്ക് അനുമതി നൽകിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത പോറ്റിയെ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശ്വസിച്ചതെന്തിനാണെന്ന് കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേവസ്വം മാന്വലിനും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

കീഴ്‌ശാന്തിമാരുടെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്ക പോറ്റി സ്വർണ്ണപ്പാളിയുടെ അളവെടുക്കാൻ നന്ദൻ ആശാരിയെ നിയോഗിച്ചു എന്നും നട തുറന്നിരുന്ന സമയത്താണ് സ്വർണ്ണപ്പാളി ഇളക്കി മാറ്റി അളവെടുത്തതെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. ചെന്നൈയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോറ്റിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്നോയെന്ന് അറിയിക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേര്‍ന്ന് പോറ്റി സംശയകരമായ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

അതേസമയമം, ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള സ്വമേധയാ ഹർജിയിലെ തുടർ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഹർജിയിലാണ് ഇനി തുടർ നടപടികൾ. കേസ് മൂന്നാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

