നിതിൻ രാജിൻ്റെ ആത്മഹത്യ; ഡോ.എം.കെ റാമിൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നിലപാട് തേടി ഹൈക്കോടതി
നിതിനോട് തനിക്ക് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമില്ലെന്നാണ് ഡോ. എം.കെ റാമിൻ്റെ പ്രധാന വാദം.
Published : May 5, 2026 at 6:06 PM IST
എറണാകുളം: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡൻ്റല് കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിന് രാജിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഡോ.എം.കെ റാമിൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പൊലീസിനോട് നിലപാട് തേടി ഹൈക്കോടതി. മെയ് 15 നകം കോടതി മറുപടി നൽകണം. നിതിനോട് തനിക്ക് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമില്ലെന്നാണ് ഡോ. എം.കെ റാമിൻ്റെ പ്രധാന വാദം.
ലോണ് ആപ്പ് വായ്പ വിഷയവുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും ലോണ് ഏജൻ്റ് അധ്യാപികയെ നിരന്തരം വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഡോ. റാം പറഞ്ഞു. അധ്യാപിക പൊലീസില് പരാതി നല്കിയാല് തൻ്റെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിതിന് ഭയപ്പെട്ടതാവാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണമെന്നും ഡോ. റാം പറഞ്ഞു.
പഠനത്തില് പിന്നിലുള്ള വിദ്യാര്ഥിയാണ് നിതിന്. ഇൻ്റേണല് മാര്ക്കുകളും കുറവായിരുന്നു. പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഉപദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. നിതിനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഡോ. എംകെ റാം നല്കിയ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ മറ്റ് വാദങ്ങൾ. ഈ കേസിൽ അനാവശ്യമായ മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സെഷൻസ് കോടതി പോലും വസ്തുതകൾക്ക് പകരം മാധ്യമ വാർത്തകളെയാണ് ആശ്രയിച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപണമുണ്ട്.
ഡോ.എം.കെ റാമിനെതിരെ മുമ്പും സമാന പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നതായി വിദ്യാർഥികൾ അഭിപ്രായപ്പെടിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ അധ്യാപകർ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നും നിതിൻ്റെ സഹപാഠികൾ വ്യക്തമാക്കി. ആൺകുട്ടികളെ മർദിക്കുക, പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറുക തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്. ഇത്തരം പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോ. എം.കെ റാമിനെതിരെ നേരത്തെ സസ്പെൻഷൻ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ മിച്ചഭൂമിയിലെന്നാണ് കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. കയ്യേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് സ്ഥലം കണ്ടുകെട്ടണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അഞ്ചിന് ബോർഡ് ചെയർമാനായ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ ഇ ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
സ്ഥലം കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് ഒരു വർഷക്കാലമെങ്കിലും ആവശ്യമായതിനാൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് ചെയർമാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തരവ്. നിതിൻ രാജിൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കോളജിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നത്.
അഞ്ചരക്കണ്ടി രണ്ടത്തറ എസ്റ്റേറ്റ്, അഞ്ചരക്കണ്ടി എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ കമ്പനി എന്നിവയുടെ വകയായിരുന്ന ഭൂമിയിൽ നടന്ന കൈമാറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയാണ് കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് ഉത്തരവിട്ടത്. അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് പേർ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിക്ക് കേരള ഭൂപരിഷ്ക്കരണ നിയമപ്രകാരം യാതൊരുവിധ ഇളവുകൾക്കും അർഹതയില്ലെന്ന് ബോർഡ് കണ്ടെത്തി.
1964 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം ഭൂപരിധിയിൽ അധികമുള്ള ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അസാധുവാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 133/1967 നമ്പർ ആധാരവും തുടർന്ന് നടന്ന മുഴുവൻ കൈമാറ്റങ്ങളും റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതിന് 1970 ലെ ഉടമകളായ മാർജറി ഗ്രേസ്, ഒഹലോറൻ എന്നിവരുടെ പേരിൽ കേസ് എടുക്കും. കക്ഷികളെ വിചാരണ ചെയ്തശേഷം കണ്ടെത്തുന്ന മിച്ചഭൂമി അനധികൃത കൈവശക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് ലാൻഡ് ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
