ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; മുരാരി ബാബു അടക്കം മൂന്ന് പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യമില്ല, അപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
Published : December 19, 2025 at 1:05 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി. എന് വാസു, മുരാരി ബാബു, കെ.എസ് ബൈജു എന്നിവർക്ക് ജാമ്യമില്ല. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ് മൂവരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കട്ടിളപ്പാളി സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതാണെന്നതിന് രേഖകളില്ലെന്നാണ് എൻ വാസുവിൻ്റെ വാദം. കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് വാസു.
2019-ൽ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറായിരിക്കെ സ്വർണപ്പാളി വെറും "ചെമ്പ്" ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് നൽകിയെന്നാണ് വാസുവിനെതിരായ കണ്ടെത്തൽ. സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പാണെന്ന് രേഖകളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി കവർച്ചയ്ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്നാണ് രണ്ടാം പ്രതിയായ മുരാരി ബാബുവിനെതിരായ കുറ്റം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറായ കെ.എസ് ബൈജു ഏഴാം പ്രതിയാണ്. സ്വർണപ്പാളികൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിനായി അഴിച്ചുമാറ്റിയപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബൈജു മനഃപൂർവം സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിനിന്നു എന്നും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായി എന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
അതേസമയം സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് അന്വേഷണം നടത്താന് എന്ഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി അനുമതി നല്കി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൂടി കൈമാറാന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി നിര്ദേശം നല്കി.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴികളും രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളുടെ പകർപ്പുകളുമായിരുന്നു ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ എതിര്പ്പ് മറികടന്നാണ് ഇഡി അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മറ്റുള്ളവരും കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വത്ത് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ഇഡി ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ അന്വേഷണത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നും അവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതേ ആവശ്യവുമായി നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെന്നും വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചതായും ഇഡി അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
2017ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലുകൾ സ്വർണം പൊതിയുന്നതിനും ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചാർത്തുന്നതിനും ഭക്തരിൽനിന്നും മറ്റും ലഭിച്ച സ്വർണത്തിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. കണക്കിൽ കാണിച്ചതിനേക്കാൾ കുറവ് സ്വർണമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ബാക്കി സ്വർണം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപഹരിച്ചെന്നുമാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ.
Also Read: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; ഇഡി വരുന്നു, കേന്ദ്ര ഏജന്സി അന്വേഷിക്കാന് കോടതി ഉത്തരവ്, എല്ലാ രേഖകളും കൈമാറണം