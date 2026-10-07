അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് തിരിച്ചടി; രഹസ്യ വിചാരണ അപ്പീൽ തള്ളി ഹൈക്കോടതി
മാധ്യമങ്ങള്ക്കും പൊതുജനങ്ങള്ക്കും വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട മുറിയില് രഹസ്യ വിചാരണ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. ഈ ഹര്ജി എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.
Published : October 7, 2026 at 1:22 PM IST
എറണാകുളം: അഭിമന്യൂ വധക്കേസില് രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം തള്ളി ഹൈക്കോടതി. പ്രതികളായ പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ഹര്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. മാധ്യമങ്ങള്ക്കും പൊതുജനങ്ങള്ക്കും വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട മുറിയില് രഹസ്യ വിചാരണ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു പ്രതികൾ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കോടതിക്ക് പുറത്ത് പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് തടയണമെന്നും പ്രതികൾ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ ഹർജി തള്ളിയുള്ള ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ കേസിൻ്റെ വിചാരണ ഒക്ടോബര് 15 മുതല് സാധാരണ രീതിയില് തുറന്ന കോടതിയില് തന്നെ ആരംഭിക്കും. വിചാരണാ നടപടികള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന പ്രൊസിക്യൂഷന് വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്. നിരോധിക്കപ്പെട്ട പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ട്- കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവര്ത്തകരായ 16 പ്രതികള് നല്കിയ ഈ ഹര്ജി എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ നല്കിയ അപ്പീലാണ് ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയത്. കേസിൻ്റെ വിചാരണ നാല് മാസത്തിനകം പൂര്ത്തിയാക്കി വിധി പറയണമെന്ന് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. വിചാരണ നടപടികള് വൈകിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിഭാഗം രഹസ്യ വിചാരണാ ഹര്ജിയുമായി എത്തിയതെന്നായിരുന്നു മാധ്യമസ്വാന്ത്ര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രൊസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം.
അഭിമന്യൂ വധക്കേസ്
2018 ജൂലൈ രണ്ടിനാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ ക്രൂര കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. മഹാരാജാസ് കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ - ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ചുവരെഴുത്തിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലും തുടർന്ന് കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. നിരോധിത സംഘടനയായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
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കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുള്ള 16 പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളെ സമയത്തിന് പിടികൂടാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വിചാരണ നടപടികൾ നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം നടന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിചാരണ പൂർത്തിയാകാത്തതിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെ കേസിൽ വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
മുഖ്യപ്രതികളെ സമയബന്ധിതമായി പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തതും, വിചാരണ കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരുന്ന സുപ്രധാന രേഖകൾ കാണാതായതും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽനിന്ന് 11 രേഖകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. കുറ്റപത്രവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉൾപ്പെടെയാണ് നഷ്ടമായത്. 2023-ലാണ് വിഷയം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രേഖകളുടെ പകർപ്പ് വീണ്ടും ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ഇവ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. കൊലപാതകം നടന്ന് എട്ടു വർഷത്തോളം വിചാരണ നീണ്ടുപോയത് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
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