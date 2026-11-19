അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസ്: മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്കെതിരായ വിജിലൻസ് കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
2011 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരുമാനത്തേക്കാൾ 150 ശതമാനത്തിലധികം സ്വത്ത് കെ എം ഷാജി അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചു എന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് കേസ്
Published : November 19, 2026 at 12:06 PM IST
എറണാകുളം: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്കെതിരായ വിജിലൻസ് കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറും തുടർനടപടികളുമാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. തനിക്കെതിരായ കേസ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എം ഷാജി സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക തീരുമാനം. ഇതോടെ കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്ന വകുപ്പുകളും കോടതി നീക്കം ചെയ്തു.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ആരോപണങ്ങളും
2011 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരുമാനത്തേക്കാൾ 150 ശതമാനത്തിലധികം സ്വത്ത് കെ എം ഷാജി അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചു എന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് കേസ്. വഴിവിട്ട രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതെന്നും ഇതിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിപിഎം നേതാവ് ഹരീഷ് വിജിലൻസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മാലൂർകുന്നിൽ ഷാജി ഒന്നരക്കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച ആഡംബര വീട് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിലൂടെയാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കാണിച്ച വരുമാനവും വീട് നിർമാണത്തിന് ചെലവഴിച്ച തുകയും തമ്മിൽ വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
വിജിലൻസ് റെയ്ഡും കോടതി ഇടപെടലും
കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം 2020 ജനുവരിയിലാണ് കെ എം ഷാജിയെ പ്രതിയാക്കി വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് 2021ൽ കോഴിക്കോട്ടെ കെ എം ഷാജിയുടെ വീട്ടിലടക്കം വിജിലൻസ് സംഘം വിശദമായ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പരിശോധനയിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് 47 ലക്ഷം രൂപയും വിജിലൻസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ച ഫണ്ടാണ് ഈ തുകയെന്നായിരുന്നു അന്ന് കെ എം ഷാജി നൽകിയ മറുപടി. പണം പിരിച്ചതിൻ്റെ രസീതുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഈ പണം ഷാജിക്ക് തിരികെ നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വിജിലൻസിൻ്റെ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കെ എം ഷാജി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും തുടർനടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ കേസ് തന്നെ പൂർണമായും റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തുന്നത്. ആ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചതോടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിൽ മന്ത്രി കെ എം ഷാജിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also read:'ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവും പ്രജകളുമില്ല, തർക്കം സ്വാഭാവികം'; മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കെ എം ഷാജി