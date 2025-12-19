സര്ക്കാരിന് വന്തിരിച്ചടി; എലപ്പുള്ളിയിൽ ബ്രൂവറിക്ക് നല്കിയ പ്രാഥമിക അനുമതി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
മതിയായ പഠനങ്ങളോ കൃത്യമായ അപഗ്രഥനമോ നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ ബ്രൂവറിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
Published : December 19, 2025 at 12:29 PM IST
എറണാകുളം: പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയിൽ ബ്രൂവറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒയാസിസ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ പ്രാഥമിക അനുമതി കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. അസംബ്ലി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് സർവീസസ് നൽകിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെതാണ് ഈ നിർണായക ഉത്തരവ്.
മതിയായ പഠനങ്ങളോ കൃത്യമായ അപഗ്രഥനമോ നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ ബ്രൂവറിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഒയാസിസ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്ക് 600 കോടി രൂപയുടെ ബ്രൂവറി പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാനായിരുന്നു സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ ശേഷം അനുമതി നൽകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് പുനർചിന്തനം നടത്താമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവും രൂക്ഷമായ ജലചൂഷണ സാധ്യതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എലപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്തും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പദ്ധതിയെ നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ജലലഭ്യത തീരെ കുറഞ്ഞ എലപ്പുള്ളി പോലൊരു പ്രദേശത്ത് വൻതോതിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യനിർമ്മാണശാല തുടങ്ങുന്നത് ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം.
ഇതിനിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കമ്പനി മുന്നോട്ടുപോയത് വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ജനഹിതം അവഗണിച്ചുവെന്ന വിമർശനമാണ് കോടതി നടപടിയോടെ ശരിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
എലപ്പുള്ളിയിലെ ബ്രൂവറി പദ്ധതി നിയമക്കുരുക്കിലായതോടെ, ചിറ്റൂർ മേനോൻപാറയിലെ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിലൂടെ മദ്യനിർമ്മാണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം സർക്കാർ സജീവമാക്കിയിരുന്നു. മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിന് മദ്യനിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതായി എക്സൈസ് മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എലപ്പുള്ളിയിലെ വിവാദ പ്ലാന്റ് ഒഴിവാക്കി തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ മദ്യം ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പഴയ ചിറ്റൂർ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയിൽ മദ്യനിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് വർഷങ്ങളായി തൊഴിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും ആശ്വാസമാകുമെന്നും സര്ക്കാര് കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു.
കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സർക്കാരിന് അധിക വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മേനോൻപാറയിലെ പ്ലാന്റ് ഒരുങ്ങുന്നത്. 2022-ൽ രൂപരേഖയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഈ പദ്ധതിക്ക് 2024 ജൂലൈയിലാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്.
മധ്യപ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായ ഒയാസിസ് കമ്പനിക്ക് മദ്യ നിര്മാണശാല ആരംഭിക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് അനുമതി പിന്വലിച്ചില്ലെങ്കില് കോള കമ്പനിക്കെതിരെ പ്ലാച്ചിമടയില് നടന്ന സമരത്തിന് ശേഷം പാലക്കാട് കാണാന് പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികള് അടക്കം പ്രദേശവാസികള് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കാനുള്ള കമ്പനി അധികൃതരുടെ നീക്കം പലതവണ നാട്ടുകാര് തടഞ്ഞിരുന്നു.
