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ദേശീയ പതാക തലകീഴായി പിടിച്ചത് മനഃപൂർവമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി; ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിക്കെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക കാവി നിറം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പ്രതിക്ക് ഒട്ടും ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണിതെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ

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High Court (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 28, 2026 at 7:17 PM IST

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എറണാകുളം: ദേശീയ പതാക തലകീഴായി പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രം വാട്‌സ്‌ ആപ്പിൽ പങ്കുവച്ച ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് കാസിം എച്ച്.കെയ്‌ക്കെതിരായ എഫ്‌ഐആറും മറ്റ് ക്രിമിനൽ നടപടികളും കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. നാല്‌ വർഷം മുമ്പായിരുന്നു സംഭവം. ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്‌തതല്ലെന്ന കോടതി നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് പ്രതിക്കെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.

പ്രോസിക്യൂഷൻ രേഖകളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക കാവി നിറം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പ്രതിക്ക് ഒട്ടും ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കാസിം പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണിതെന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തെ കവരത്തി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്ഐആറും ആൻഡ്രോത്തിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുവരുന്ന നടപടികളും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.

സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത് വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടതോടെ

2022 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ടെ വസതിയിൽ വച്ച് മുഹമ്മദ് കാസിമും ഭാര്യയും ദേശീയപതാകയേന്തി ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പതാകയുടെ കാവി നിറം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ അബദ്ധത്തിൽ തലകീഴായി പിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ചിത്രം.

ഈ ചിത്രം ലക്ഷദ്വീപിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്വകാര്യ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കവരത്തി പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ദേശീയ അഭിമാനത്തെ അപമാനിക്കൽ നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ലക്ഷദ്വീപ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അന്തിമ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ആ ഫോട്ടോ കണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അപമാനകരമായി തോന്നിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 2022 ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് 'ദേശീയ ബഹുമതിയെ അവഹേളിക്കുന്നത് തടയൽ നിയമം, 1971' പ്രകാരമാണ് കാസിമിനെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. ഇതോടെയാണ് തനിക്കെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാസിം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അബദ്ധവശാൽ കാവി നിറം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക കാണപ്പെട്ടതെന്നും അത് മനഃപൂർവ്വമോ ബോധപൂർവ്വമോ ചെയ്‌തതല്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിയുടെ വാദം.

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പ്രതിക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ചുവെന്ന കൃത്യമായ ആരോപണം എഫ്‌ഐആറിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, 1971-ലെ നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റം നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉദ്ദേശം അതിൽ അന്തർലീനമാണെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ഈ ഹർജിയെ എതിർത്തു.

കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം

പ്രതി ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ചു എന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കാവി നിറം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ മനഃപൂർവം പതാക പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നൊരു കേസ് പ്രോസിക്യൂഷന് ഇല്ലെന്നാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ വാദം തള്ളിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. ഈ കേസിൽ, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയെ ആദരിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രതി ദേശീയ പതാകയുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

"പരിശോധിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ രേഖകളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിൽ കാവി നിറം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പ്രതിക്ക് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, അത് പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച ഒരു അബദ്ധമാണെന്നും ഈ കോടതി വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 1971-ലെ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റം പ്രതി ചെയ്‌തുവെന്ന ആരോപണം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ, പ്രസ്‌തുത ആരോപണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ട്," എന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

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