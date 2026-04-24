പോസ്‌റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രതിസന്ധി; ചട്ടം 27 പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബാധകമാകുമോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ഹൈക്കോടതി

ചെവ്വാഴ്‌ച്ചക്കുള്ളിൽ മറുപടി അറിയിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് വരെ പോസ്‌റ്റൽ ബാലറ്റ് സമർപ്പിക്കാമെന്ന ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹൈക്കടതിയുടെ ചോദ്യം.

HC SEEKS RESPONSE FROM EC POSTAL BALLOT VOTE HC ELECTION COMMISSION
Kerala High Court
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 6:50 PM IST

എറണാകുളം: പോസ്‌റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി. വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് വരെ പോസ്‌റ്റൽ ബാലറ്റ് സമർപ്പിക്കാമെന്ന ചട്ടം 27 പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബാധകമാകുമോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ചോദിച്ചു. ചെവ്വാഴ്‌ച്ചക്കുള്ളിൽ മറുപടി അറിയിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നത് നടപടികൾ വൈകാൻ കാരണമാകുമെന്നും ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നുമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വാദം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രഹസ്യാത്മകതയെയും സുതാര്യതയെയും ബാധിക്കുമെന്നും കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹർജിക്കാരിൽ ചിലർ തപാൽ ബാലറ്റ് അനുവദിക്കാനായി കൃത്യമായ അപേക്ഷകൾ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും ബാലറ്റ് അനുവദിച്ചവർ പിന്നീട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

തപാൽ ബാലറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. മെയ് 4-ന് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി തപാൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം.എന്നാൽ ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എതിർത്തിരുന്നു.

21,156 ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പോസ്‌റ്റൽ ബാലറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്‍ജിഒ യൂണിയന്‍ അഭിഭാഷകൻ നേരത്തെ കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാലറ്റ് നല്‍കാന്‍ സാധ്യമായത് എല്ലാം ചെയ്‌തുവെന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വാദം.

എൻജിഒ യൂണിയൻ്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി എല്ലാവര്‍ക്കും പോസ്‌റ്റല്‍ ബാലറ്റ് ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആരുടെയും വോട്ടവകാശം തടയാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കി. പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെയും വോട്ടവകാശം തടയാനാവില്ലെന്നും ഇലക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നടപടിയെടുക്കണം എന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ എട്ടാം തീയതി വരെയായിരുന്നു പോസ്‌റ്റൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം.

അതേസമയം പോസ്‌റ്റൽ ബാലറ്റ് എത്തിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിയ്ക്ക് നിയോഗിച്ച 1,083 ജീവനക്കാർക്ക് വോട്ടു ചെയ്യാനായില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിലാണ് 1,083 പേർക്ക് വോട്ടുചെയ്യാനായില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

തിരുവനന്തപുരം-203, കൊല്ലം-317, പത്തനംതിട്ട-109, കോട്ടയം-277, ഇടുക്കി-26, എറണാകുളം-83, തൃശൂർ-13, പാലക്കാട്-20, മലപ്പുറം-10, വയനാട്-8, കോഴിക്കോട്-8, കണ്ണൂർ-4, കാസർകോട്-5 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാലറ്റ് ലഭിച്ചത്. ചില ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനാകാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ ക്ലറിക്കൽ പിശകുമൂലം പോസ്‌റ്റൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാതെ പോയവരുമുണ്ട്.

TAGGED:

HC SEEKS RESPONSE FROM EC
POSTAL BALLOT VOTE
HC
ELECTION COMMISSION
POSTAL BALLOT ISSUE

