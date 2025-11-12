ETV Bharat / state

"53 ലക്ഷം ഭക്തർ വരുന്നിടത്ത് 1000 ശുചിമുറികൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം?" ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ ശകാരിച്ച് ഹൈക്കോടതി

ഭക്തർക്കാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകിയ ഹൈക്കോടതി 53 ലക്ഷം ഭക്തർ വരുന്നിടത്ത് 1000 ശുചിമുറികൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമെന്ന ചോദ്യവും വിമർശന രൂപേണ ഉന്നയിച്ചു.

Sabarimala (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. 53 ലക്ഷം ഭക്തർ വരുന്നിടത്ത് 1000 ശുചിമുറികൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. നിലവിലെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വെർച്ച്വൽ ക്യൂ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.


ശബരിമല മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഭക്തർക്കായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ. ഭക്തർക്കാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി.

53 ലക്ഷം ഭക്തർ വരുന്നിടത്ത് 1000 ശുചിമുറികൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, ശുചിമുറികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷംപേർ ദർശനത്തിനായി ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീസണിലെങ്കിലും ശുചിമുറികൾ വർധിപ്പിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി നിലവിലെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വെർച്ച്വൽ ക്യൂ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. 70000 പേരാണ് പ്രതിദിനം വെർച്ച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനം നടത്തുക. എന്നാൽ അത്രയും ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ്‌ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

രാസ കുങ്കുമം വിൽക്കുന്നവരുടെ കുത്തക ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും

അതേസമയം, രാസ കുങ്കുമം വിൽക്കുന്നവരുടെ കുത്തക ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാസ കുങ്കുമ നിരോധനം ചോദ്യം ചെയ്‌ത് കുത്തക ഹോൾഡർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. വീട്ടിൽ കുട്ടിയും ഭാര്യയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ദേഹത്ത് രാസ കുങ്കുമം തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അറിയാമെന്നും കുത്തക ഹോൾഡറെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ പ്രകൃതി ദത്ത കുങ്കുമം വിൽക്കുന്നതിൽ വിലക്കില്ല. എന്നാൽ രാസകുങ്കുമം എരുമേലിയിലോ, പമ്പ , സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലോ വിൽക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയം ശബരിമല മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാരുടെ സഹായികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതി 10 ദിവസം കൂടി സാവകാശം നൽകി.

വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്തർക്കായുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ദർശനത്തിനായുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം 70,000 ഭക്തർക്കാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം, എരുമേലി, നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഒരു ദിവസം പരമാവധി ഇരുപതിനായിരം ഭക്തരെയാണ് റിയൽ ടൈം ബുക്കിങ് വഴി ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുക.

