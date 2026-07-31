കൊച്ചിയിൽ ശുചിത്വ നഗരം എവിടെ?; തല ഉയർത്തി നടന്നാല് കുഴിയില് വീഴാവുന്ന സാഹചര്യമെന്നും ഹൈക്കോടതി
പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നത് ചൂണ്ടി കാണിച്ചാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
Published : July 31, 2026 at 8:44 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ ശുചിത്വ നഗരം എവിടെയെന്ന ചോദ്യവുമായി ഹൈക്കോടതി. കുട്ടികൾക്ക് നടക്കാൻ ശുചിത്വ നഗരം ഉണ്ടോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. വിഷയത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നത് ചൂണ്ടി കാണിച്ചാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് സിറ്റി നന്നാക്കികൂടായെന്നും കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യമുയർന്നു.
കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ കഴിയില്ല. കുഴിയിൽ വീഴുമെന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. പൊതു സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുമെന്ന് സംശയം ഉന്നയിച്ച കോടതി പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ് കൂടി മാറണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
കൊച്ചി നഗരത്തിലെ നടപ്പാതകളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നതിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിമർശനമുണ്ടായി. നടപ്പാതകൾ കച്ചവടക്കാർ കൈയ്യേറി. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് നടപ്പാത ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പുറത്തിറക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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മാലിന്യ പ്രശ്നവും റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും സംബന്ധിച്ച വിവിധ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം. നഗരങ്ങളിലെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനമുണ്ടായി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാപകമായി ബോർഡുകൾ ഉയരുന്നു. കൊല്ലത്ത് ചിന്നക്കട ജംഗ്ഷനിൽ ബോർഡുകളും കൊടി തോരണങ്ങളും നിറയുകയാണ്. കൊച്ചിയിൽ മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ മറച്ച് ഫുട്ബോൾ കാണാം എന്ന് ഫ്ലക്സ് വച്ചുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ഉയരുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നത് അസംബന്ധമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായി വച്ച അഭിഭാഷകൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിലും കോടതി വിമർശിച്ചു.
നേരത്തെ പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് മാത്രമായിരുന്നു വെക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകരും ഫ്ലക്സ് വച്ചു തുടങ്ങി. വ്യാപാരികൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, മത സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളിലൊന്നും അധികൃതർ നടപടി എടുക്കാത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാത്രം പിടിച്ചാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴയിനത്തിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിമാർ അവരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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