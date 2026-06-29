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ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ഒമ്പതാം പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

ഹരീഷ് കുമാറിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് നടപടി.

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Attack against ed raid (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 4:48 PM IST

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എറണാകുളം: ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ തുടരുന്ന ഒമ്പതാം പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. ഹരീഷ് കുമാറിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് നടപടി. കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത തരം ആക്രമണമെന്ന് ഇഡി പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തെങ്കിലും പരിശോധന പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അതേസമയം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായ ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വാദം. കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ആക്രമണമാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ നടന്നതെന്നും ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇഡിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

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വിശദമായി വാദം കേൾക്കാതെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്ത ഹൈക്കോടതി ഇരു ഹർജികളിലും പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറിന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയായിരുന്നു. ഒൻപതാം പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് എന്തെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ ആക്രമത്തിൽ ഹരീഷ് കുമാറും പങ്കാളിയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 27 ദിവസം പ്രതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും സർക്കാരിനോട് വിമർശന രൂപേണ ഹൈക്കോടതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.

പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചെന്ന സർക്കാർ വാദത്തിലും ഹൈക്കോടതി മറുപടി നൽകപകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ക്കെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കൂവെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സിഎസ് ഡയസിൻ്റെ മറുപടി. കോടതിയെ സഹായിക്കുകയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാരുടെ ചുമതലയെന്നും
വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജഡ്ജിമാര്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഇഡിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഹർജികൾ ഈ വരുന്ന ജൂലൈ 13 ലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറുൾപ്പെടെ, എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം

മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയതാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും നേരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത്.

സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാർ തല്ലിത്തകർക്കുകയും വനിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇഡി സംഘത്തിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വലിയ കൈയാങ്കളിയുണ്ടായി. തുടർന്നാണ് കേസിലെ പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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TAGGED:

ED RAID ATTACK CASE UPDATION
ED RAID ATTACK SIT
PINARAYI VIJAYAN
HIGH COURT
HC ISSUES NOTICE TO 9TH ACCUSED

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