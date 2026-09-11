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ചന്ദർകുഞ്ജ് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കാൻ അനുമതി; ടെൻഡർ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്‌തുള്ള ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി

വൈറ്റിലയിലെ ചന്ദർകുഞ്ജ് ഇരട്ട ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പൊളിക്കാൻ അനുമതി നൽകി ഹൈക്കോടതി.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 7:55 PM IST

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എറണാകുളം: വൈറ്റില സിൽവർ സാൻഡ് ഐലന്‍റിലെ ചന്ദർ കുഞ്ജ് പാർപ്പിട സമുച്ഛയം പൊളിച്ച് മാറ്റാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി. ടെൻഡർ എഡിഫിസ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. 'പൊതുതാൽപര്യവും സുരക്ഷയും പ്രധാനമെന്ന് വിലയിരുത്തിയ കോടതി സാങ്കേതിക തികവുള്ള സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പൊതുതാത്പര്യത്തിന് അനിവാര്യമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ടെൻഡർ നടപടികളിൽ ക്രമക്കേട് ഇല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചു നീക്കിയ എഡിഫിസ് എഞ്ചിനീയറിങ് കമ്പനി ചന്ദർ കുഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലിന് ടെൻഡർ നേടിയത് ക്രമക്കേടിലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടെൻഡർ നേടാത്ത കമ്പനികളാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതേസമയം ജില്ലാ ഭരണകൂടം തെരഞ്ഞെടുത്ത എഡിഫെയ്സ് കമ്പനിയ്ക്ക് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

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ടെക്നിക്കൽ മൂല്യനിർണയത്തിന് എഴുപത് ശതമാനവും ഫിനാൻസ് ബിഡിന് മുപ്പത് ശതമാനവും വെയിറ്റേജ് നൽകി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ ആരോപണം.കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്ത് കൂടി കടന്നുപോകുന്ന കൊച്ചി മെട്രോ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതെ അപകട നിലയിൽ ഉള്ള കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ താത്‌പര്യമെന്ന് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് കോടതി ഡിമോളിഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധരെ അടക്കം ഓൺലൈനിൽ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.

വൈറ്റില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ സമീപം സിൽവർ സാൻഡ് ഐലൻഡിൽ ആർമി വെൽഫെയർ ഹൗസിങ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചത്. മൂന്ന് ടവറുകളായുള്ള ചന്ദർകുഞ്ജ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ 27 ഓളം നിലകളുള്ള രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ബലക്ഷയം ഉള്ളതാണെന്നും അത്യന്തം അപകട നിലയിലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ അടിയന്തരമായും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമ പ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടർ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു.

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