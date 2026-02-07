അടൂർ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തില് മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ആചാരലംഘനമില്ല; ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി
അടൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മെത്രാപ്പൊലീത്ത പ്രവേശിച്ചത് ആചാരലംഘനമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. തന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെ അതിഥിയായി എത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും സാമൂഹിക സൗഹാർദമാണ് വലുതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു
പത്തനംതിട്ട: അടൂർ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കടമ്പനാട് ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. സഖറിയാസ് മാർ അപ്രേം മെത്രാപ്പൊലീത്ത പ്രവേശിച്ച സംഭവത്തിൽ ആചാരലംഘനമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ എ രാജ വിജയരാഘവൻ, കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സനിൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ക്ഷേത്ര തന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെ അതിഥിയായി എത്തുന്ന ഒരാളുടെ പ്രവേശനം നിയമവിരുദ്ധമോ ആചാരലംഘനമോ അല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ തന്ത്രിയാണ് അവസാന വാക്കെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തന്ത്രിയാണ് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിലെ അവസാന വാക്ക്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ അതിഥി എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവേശനം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവേശനം നിയമമോ ചട്ടമോ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളോ ലംഘിക്കുന്നതല്ല എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
2023 സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശോഭായാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് ഡോ. സഖറിയാസ് മാർ അപ്രേം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതി തന്ത്രിയുടെ അനുമതി തേടുകയും തുടർന്ന് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച പുരോഹിതൻ അവിടെ പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
നിയമങ്ങൾ സാമൂഹിക ഐക്യം തകർക്കാനുള്ളതാകരുത് എന്നും പരസ്പര ബഹുമാനവും സഹവർത്തിത്വവും വളർത്താനാണ് നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. നിയമം നിശ്ചലമല്ല, അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സമൂഹം കൂടുതൽ സമഗ്ര സ്വഭാവം ആർജിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങളും സമൂഹ ഐക്യവും നിലനിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരും.
1965ലെ ഹിന്ദു ആരാധനാലയ പ്രവേശന നിയമത്തിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത ചട്ടം 3 (എ)യിലാണ് അഹിന്ദുക്കൾക്കു പ്രവേശനമില്ലെന്നു പറയുന്നത്. നിയമവും ചട്ടവും വിരുദ്ധമായി വരികയാണെങ്കിൽ നിയമമായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം തടയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കണോ എന്ന് സർക്കാരിന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ഹർജിക്കാരൻ ഇതിനുമുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളാണെന്നും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും പ്രവേശിക്കാമെന്ന കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ പ്രതികരിച്ചു.
