ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി; അഭിഭാഷക ടിബി മിനിക്ക് തിരിച്ചടി
കോടതിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും വിചാരണ നടപടികൾക്ക് 10 ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഹാജരായതെന്നുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ തൻ്റെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പ്രതിച്ഛായയെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് ടിബി മിനിയുടെ പരാതി
Published : November 17, 2026 at 12:28 PM IST
എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകയായ ടിബി മിനി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് പിവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തള്ളിയത്. വിചാരണ നടപടികൾക്കിടെ അഭിഭാഷക ടിബി മിനിക്കെതിരെ ജഡ്ജി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അപകീർത്തികരമാണെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം.
കോടതിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും വിചാരണ നടപടികൾക്ക് 10 ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഹാജരായതെന്നുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ തൻ്റെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പ്രതിച്ഛായയെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് ടിബി മിനിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. തുറന്ന കോടതിയിലുണ്ടായ ജഡ്ജിയുടെ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരികയും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ തനിക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണവും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപവും ഉണ്ടായതായും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അഭിഭാഷകയെന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അതിനാൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെന്ന ആരോപണം
മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ജഡ്ജി തനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരിയുടെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നായിരുന്നു ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ജസ്റ്റിസ് പിവി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള നിരീക്ഷണം. അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ റെക്കോഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവ ഒഴിവാക്കാൻ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾക്കും പരാമർശങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രസ് കൗൺസിലിനെ സമീപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള മറ്റ് നിയമനടപടികൾ ഹർജിക്കാരിക്ക് സ്വീകരിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് അഭിഭാഷക സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി തള്ളാൻ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.
വനിത ജഡ്ജിയെ വേണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ആവശ്യം
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ നടത്താൻ വനിത ജഡ്ജി വേണമെന്ന് അതിജീവിത നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് 2019ൽ ഹണി എം വർഗീസിനെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജിയായി ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ചത്. ഈ നിയമന സമയത്ത് ഹണി എം വർഗീസ് സിബിഐ സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജിയായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. പിന്നീട് എറണാകുളം ജില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായും അവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കേരളക്കരയാകെ ഉറ്റുനോക്കിയ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമായ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയത് ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസായിരുന്നു.
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തൃശൂരിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നടിയെ അങ്കമാലിക്ക് സമീപം വച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും ബലമായി കാറിനുള്ളിൽ കയറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ്. തുടർന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിനുള്ളിൽ വച്ച് നടിയെ ക്രൂരമായി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും അത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങളായി പകർത്തുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അടച്ചിട്ട മുറിയിലെ വിചാരണയാണ് ഈ കേസിൽ നടന്നത്. തുടർന്ന് 2025 ഡിസംബർ എട്ടിന് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യ ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.
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