മൂന്നാറിലെ കൈയേറ്റം അന്വേഷിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്; റിപ്പോർട്ടുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി
വിഷയത്തിൽ 2003 നും 2010 നും ഇടയിൽ സമർപ്പിച്ച നിരവധി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളും കർമ പദ്ധതികളും കൃത്യമായ നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Published : October 24, 2026 at 8:51 PM IST
എറണാകുളം: മൂന്നാറിലെയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ഭൂമി കൈയേറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ ഭൂമിയുടെയും സ്വത്തുക്കളുടെയും പൂർണ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഉന്നതതല സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്ടിഎഫ്) രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. വിഷയത്തിൽ വർഷങ്ങളായി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടും കോടതി നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും കൃത്യമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിൽ കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മേഖലയിലെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം റിട്ട് ഹർജികളും കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളും കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ജസ്റ്റിസുമാരായ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഒക്ടോബർ 22നാണ് കോടതി നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2003നും 2010നും ഇടയിൽ സമർപ്പിച്ച നിരവധി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളും കർമ പദ്ധതികളും കൃത്യമായ നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്നത്തെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ്, റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി, ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
"നിർഭാഗ്യവശാൽ, റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്, കൃത്യമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നിലധികം റിപ്പോർട്ടുകൾ മൂലമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ചില ആളുകൾ മുതലെടുക്കുന്നു," ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. മുൻ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ശുപാർശകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ കാലതാമസം മൂലം വർഷങ്ങളോളം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. നിർദിഷ്ട എസ്ടിഎഫിൽ റവന്യൂ, പൊലീസ് വകുപ്പുകളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടും.
സംഘത്തിന്റെ ഘടനയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അഭിഭാഷകൻ ഹരീഷ് വാസുദേവന്റെ നിർദേശങ്ങളും കോടതി പരിഗണിച്ചു. ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവരുടെ മറ്റ് ചുമതലകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ ചുമതലയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലകളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ഭൂമികളുടെയും സ്വത്തുക്കളുടെയും പൂർണ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കാൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് റിപ്പോർട്ടുകളിലെ ശുപാർശകൾ പരിശോധിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കൂടാതെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
പട്ടയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാജമായ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തേക്കാൾ (എസ്ഐടി) വളരെ വലുതും സമഗ്രവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എസ്ടിഎഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
വിഷയത്തിനാസ്പദമായ ജില്ലകളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും സ്വത്തുക്കളിൽ ക്രമസമാധാനവും നിയന്ത്രണവും കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി "ഒരു ഉന്നതതല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന്, ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ റാഫേൽ തെക്കന്റെ സഹായത്തോടെ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ.സി. വിൻസെന്റ് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പി.വി. ദിനേശും അഭിഭാഷകൻ ഡെയ്സി എ. ഫിലിപ്പോസും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ കാലതാമസം സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയേയുള്ളൂവെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. മുൻ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികൾ ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് അതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പതിവ് ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് വാസുദേവൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മുൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, എസ്ഐടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഭരണാധികാരികളെ എസ്ടിഎഫ് സംഘത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 29ന് ഹർജികൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എസ്ടിഎഫിന് മാത്രമായി നിയോഗിക്കാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. നിർദിഷ്ട പേരുകൾ കോടതി പരിശോധിക്കുകയും ടീമിന്റെ ഘടന, അധികാരങ്ങൾ, പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
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