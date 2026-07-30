നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിചാരണ വിവരങ്ങൾ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വൈകിയതിൽ ഹൈക്കോടതി വിമർശനം
രണ്ട് മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആകെ നാല് കേസുകളിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദിലീപ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു
Published : July 30, 2026 at 7:34 PM IST
എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൻ്റെ വിചാരണാ വിവരങ്ങളും രേഖകളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നതിനെതിരെയുള്ള ദിലീപിൻ്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം വൈകുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ വിമർശനം. അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം വളരെ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.
രണ്ട് മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആകെ നാല് കേസുകളിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദിലീപ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
2017-ലെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൻ്റെ വിചാരണ എറണാകുളം പ്രത്യേക കോടതിയിൽ നടക്കവെയാണ് സംഭവം. കോടതിയിലെ രഹസ്യ നടപടികൾ, ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ, സാക്ഷിമൊഴികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നു എന്നായിരുന്നു ദിലീപിൻ്റെ പ്രധാന പരാതി.
ക്രിമിനൽ കേസ് വിചാരണയിലിരിക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത് ന്യായമായ വിചാരണയെയും കോടതിയുടെ രഹസ്യാത്മകതയെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും, ഇത് പ്രതിയുടെ അവകാശങ്ങളെയും വിചാരണയുടെ വിശ്വാസ്യതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ദിലീപ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രതികളായ പള്സര് സുനിയുടെയും അഞ്ചാം പ്രതി വടിവാൾ സലിമിൻ്റെയും ആറാം പ്രതി പ്രദീപിൻ്റെയും ഇടക്കാല ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപാകതകളോ നിയമവിരുദ്ധതയോ ഉള്ളതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഹർജിക്കാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രതികളുടെ ഇടക്കാല ആവശ്യം തള്ളിയത്.
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കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം, അത് നടപ്പിലാക്കിയ രീതി, പൊതുതാത്പ്പര്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കാൻ തക്കതായ കാരണങ്ങളോ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളോ ഹർജിക്കാരന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ വി, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹർജി തള്ളിയത്.
ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിച്ച് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷനും ഇരയായ നടിയും ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നുമാണ് നടി കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
2017 ഫെബ്രുവരി 17-നാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയാണ് പ്രമുഖ നടി സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതികൾ നടിയെ ക്രൂരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയത്.
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 2025 ഡിസംബറിലാണ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഈ കേസിൽ നിർണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയ കോടതി ഇവർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
നടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി വാടകഗുണ്ടകളെ ഏർപ്പാടാക്കിയെന്നും, ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായ ദിലീപ് ലൈംഗിക അതിക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്നുമായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ, ദിലീപിനെതിരെയുള്ള ഈ കുറ്റങ്ങൾ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വിചാരണക്കോടതി ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ കേസിൽ നിന്നും വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.
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