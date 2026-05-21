'കാലം പറഞ്ഞ കഥ' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; പ്രദർശനം തടയണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ വെഞ്ഞാറമൂട് കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതിയായ അഫാൻ്റെ പിതാവ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി നിരസിച്ചത്
Published : May 21, 2026 at 6:15 PM IST
എറണാകുളം: ഏറെ നാളത്തെ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പ്രസാദ് നൂറനാട് സംവിധാനം ചെയ്ത 'കാലം പറഞ്ഞ കഥ' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിന് വഴിതെളിഞ്ഞു. ചിത്രം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ വെഞ്ഞാറമൂട് കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതിയായ അഫാൻ്റെ പിതാവ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി നിരസിച്ചത്.
സിനിമ ഒരു സ്വതന്ത്ര കലാരൂപമാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രദർശനം നിയമപരമായ വിചാരണയെ ബാധിക്കില്ലെന്നുമുള്ള മുൻ ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചു. ഈ ചിത്രം വെഞ്ഞാറമൂട് കൊലപാതകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതല്ലെന്നും സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായൊരു ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നുമുള്ള സംവിധായകൻ പ്രസാദ് നൂറനാടിൻ്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
"സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തൻ്റെ മകന് നീതിപൂർവമായ വിചാരണ ലഭിക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുമെന്നും ചിത്രത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും" ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിയുടെ പിതാവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി സിനിമയുടെ റിലീസിന് പൂർണ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിനിമകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധി സമ്മാനിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
കേരളത്തെ നടുക്കിയ വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ഒരു വർഷം തികയാനിരിക്കെയാണ് വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. 2025 ഫെബ്രുവരി 24നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. 23കാരനായ അഫാൻ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളെക്കുറിച്ചും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഈ സംഭവം വഴിവച്ചിരുന്നു.
പ്രസാദ് നൂറനാട് സംവിധാനം ചെയ്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻകുട്ടി കഥയെഴുതി നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'കാലം പറഞ്ഞ കഥ'. ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്നത്. നാടിനെ നടുക്കിയ വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആരോപണം. വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഇത് നീതിനിർവഹണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്ക് വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ നടന്ന പല സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയാണ് സിനിമയെന്നും സംവിധായകൻ പ്രസാദ് നൂറനാട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം അടക്കം സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശമാണ് സിനിമ നൽകുന്നതെന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ്റെ വാദം.
