കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി: പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതിക്ക് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ
കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിൽ പ്രതികളായ ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും കെ എ രതീഷിൻ്റെയും അപ്പീല് ഫയലില് സ്വീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നടപടി.
Published : September 3, 2026 at 3:30 PM IST
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിലെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിംഗിള് ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്. പ്രതികളുടെ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതിയും സ്റ്റേ ചെയ്തു. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിക്കെതിര പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീല് ഫയലില് സ്വീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി.
ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തതോടെ പ്രതികളുടെ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതിയുടെ തുടർ നടപടികളും തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതികളായ ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും കെ എ രതീഷിൻ്റെയും അപ്പീല് ഫയലില് സ്വീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിൻ്റെ നടപടി. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതികളായ ആർ ചന്ദ്രശേഖരനും കെ എ രതീഷും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത്.
കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ സിബിഐയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവടക്കം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇടക്കാല ഉത്തരവെന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവടക്കം സ്റ്റേ ചെയ്തത്.
അപ്പീലുകൾ പരിഗണിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവിനെ നിയമപരമായി നേരിട്ടുകൂടെയെന്ന് നേരത്തെ പ്രതികളോട് ചോദിച്ചിരുന്നതാണ്. കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിലെ അപ്പീലില് ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിശദമായി തന്നെ വാദം കേള്ക്കും.
സിംഗിള് ബെഞ്ച് വിധിയിലെ നിയമപ്രശ്നം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കും. ഹൈക്കോടതി നിര്ബന്ധപ്രകാരമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയെന്ന് പ്രതികള് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനും എംഡിയുമായിരിക്കെ, ആർ ചന്ദ്രശേഖരനും കെ എ രതീഷും അഴിമതി നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2006 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിദേശത്തുനിന്ന് വിദേശ വിപണി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത അസംസ്ക്യത കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഏകദേശം 500 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നാണ് സിബിഐ കേസ്. കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ ചന്ദ്രശേഖരനും എംഡിയായിരുന്ന കെ എ രതീഷും സ്വകാര്യ കരാറുകാരുമായി ഗൂഢാലോചനയും അഴിമതിയും നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തി.
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തുടക്കത്തിൽ വഞ്ചനാക്കുറ്റം (IPC 420, 120B) മാത്രമാണ് സിബിഐ ചുമത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും സർക്കാർ വിചാരണാനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സിബിഐ കേസിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ കടുത്ത വകുപ്പുകൾ കൂടി അടുത്തിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം സിജെഎം കോടതിയിൽ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രവും നൽകി. അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രതിയായ കെഎ രതീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ സുപ്രധാന പദവികളിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെയും ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണെന്നും അത് റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ഉത്തരവ് പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി വിമർശനം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.
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