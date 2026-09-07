വിദ്വേഷ പരാമർശമെന്ന പരാതി; മാധ്യമ പ്രവര്ത്തക അപർണ കുറുപ്പിനെതിരെ കേസെടുത്ത് സൈബര് പൊലീസ്
കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളെ ആസ്പദദമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദ പരിപാടിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം
Published : September 7, 2026 at 5:43 PM IST
എറണാകുളം: ടിവി ചാനൽ ചർച്ചയിലെ വർഗീയ-വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനൽ ബിഗ് ടിവിയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകയായ അപർണ കുറുപ്പിനെതിരെ കേസ്. കാസർകോട് സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കൊച്ചി സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളെ ആസ്പദദമാക്കി വാർത്താ ചാനൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദ പരിപാടിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ചർച്ച നയിക്കുന്നതിനിടെ അവതാരക വംശീയ അധിക്ഷേപവും മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയും പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നത്.
വിവാദം കൊഴുത്തതോടെ, തൻ്റെ വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിരുപാധികം ഖേദിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അപർണ രംഗത്തെത്തുകയും ചാനൽ അധികൃതർ ഈ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ ജനരോഷവും പരാതിയുമാണ് ഒടുവിൽ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയ്ക്കെതിരേ കേസെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്.
നേരത്തെ തനിക്കെതിരെ കടുത്ത സൈബർ അക്രമണങ്ങളും വധഭീഷണികളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപർണ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഭാരവാഹിയായ ഡോ. അബ്ദുല്ല ബാസിലിനെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും ഐടി ആക്ടിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
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എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നിരവധി സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി. അബ്ദുല്ല ബാസിലിനെതിരായ നടപടി അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നും, തെറ്റായ പരാമർശം നടത്തിയ അവതാരകയ്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസ് എംഎൽഎ ഉൾപ്പടെ പരസ്യമായി രംഗത്തു വരികയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഈ കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായാണ് വിവരം.
ചില യാഥാർഥ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ ലീഗ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നജീബ് കാന്തപുരം എംഎൽഎ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി തുടങ്ങിയവരും ഈ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
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