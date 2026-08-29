വിദ്വേഷ പോസ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ തൊടുപുഴ ഗ്രേഡ് എസ്.ഐക്ക് മുട്ടൻപണി; സസ്പെൻഷന് പിന്നാലെ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണവും
പഴയൊരു ദൃശ്യം കേരളത്തിലേതെന്ന വ്യാജേന വർഗീയച്ചുവയുള്ള കുറിപ്പോടെ പങ്കുവെച്ചതിനാണ് പൊലീസിൻ്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയുണ്ടായത്.
Published : August 29, 2026 at 4:15 PM IST
ഇടുക്കി: സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിദ്വേഷ പരാമർശവും വ്യാജ പ്രചാരണവും നടത്തിയ ഇടുക്കി തൊടുപുഴ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ വിജേഷിനെ സസ്പെൻപെൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ചുമതല മൂന്നാർ ഡിവൈ.എസ്.പിക്കാണ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയുള്ള തുടർനടപടികൾ. വിജേഷിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വർഗീയച്ചുവയുള്ള പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് സേനയുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വകുപ്പുതല നടപടി.
വ്യാജ ചിത്രവും വർഗീയ പ്രചാരണവും
ഓണപ്പൂക്കളം അലങ്കോലമാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജേഷ് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഒരു സ്ത്രീ ഓണപ്പൂക്കളം കാലു കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇയാൾ വിദ്വേഷ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അങ്ങേയറ്റം അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകളാണ് വിജേഷ് കുറിച്ചത്. "മാന്തിക്കൊണ്ടുപോയത് പട്ടിയല്ല, മദ്രസ പന്നികളാണെന്ന് സി.സി.ടി.വി നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി" എന്നായിരുന്നു ഇയാൾ പോസ്റ്റിനൊപ്പം എഴുതിയ വിദ്വേഷ കമൻ്റ്.
'തട്ടമിട്ട സ്ത്രീ പൂക്കളം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു' എന്ന പേരിൽ മുൻപ് പ്രചരിച്ച പഴയൊരു ദൃശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന വ്യാജേന വിജേഷ് വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. മതേതര അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന രീതിയിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ബോധപൂർവ്വം അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനം.
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പരാതിയും ശക്തമായ നടപടിയും
പോസ്റ്റ് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുകയും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. സംഗതി വിവാദമായതോടെ വിജേഷ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും, സൈബർ ലോകത്തും പൊതുസമൂഹത്തിലും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് തൊടുപുഴ പൊലീസിലും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി. യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് കെ എം നിഷാദാണ് പരാതിക്കാരൻ. ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും സർവീസ് ചട്ട ലംഘനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.
സൈബർ നിരീക്ഷണം ശക്തം
സമൂഹത്തിൽ സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും വർഗീയ സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അവർ ഏത് പദവിയിലുള്ളവരായാലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉയർന്ന പൊലീസ് അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കി. വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷമായിരിക്കും വിജേഷിനെതിരെയുള്ള തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുക. സമൂഹത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുരുതരമായ വിഷയമായാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കാണുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും വർഗീയ സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ, പദവി നോക്കാതെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ നടപടി നൽകുന്നത്.
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