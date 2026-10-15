വയനാട്ടിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ലക്ഷങ്ങള് വിലമതിക്കുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിലും എംഡിഎംഎയും പിടിച്ചെടുത്തു, പ്രതി ഒളിവില്
323 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 1.362 ഗ്രാം മെത്താഫെറ്റമിനുമാണ് പിടികൂടിയത്. എകെ സുബൈറിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം.
Published : October 15, 2026 at 7:53 PM IST
വയനാട്: പന്തിപ്പൊയിലിൽ എക്സൈസിൻ്റെ വൻ ലഹരിവേട്ട. വിപണിയിൽ 30 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 323 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 1.362 ഗ്രാം മെത്താഫെറ്റമിനും പിടികൂടി. കൽപ്പറ്റ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി. ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തെരച്ചിലിൽ നരിപ്പാറ ഐക്കാരൻ വീട്ടിൽ എ കെ സുബൈറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ലഹരിവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തത്. പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. വയനാട് ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടകളിലൊന്നാണിത്.
രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ പന്തിപ്പൊയിൽ ഭാഗത്ത് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മാരക ലഹരിവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. റെയ്ഡിനിടെ എക്സൈസ് സംഘത്തെ വെട്ടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി നരിപ്പാറ ഐക്കാരൻ വീട്ടിൽ എ കെ സുബൈറിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ റിസോർട്ടുകളിലും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യാനായാണ് ഈ മയക്കുമരുന്നുകൾ എത്തിച്ചതെന്ന് എക്സൈസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ സുബൈറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. 323 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 1.362 ഗ്രാം മെത്താഫെറ്റമിനുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സുബൈറിനെ നിലവിൽ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതാണ്. സുബൈറിൻ്റെ ബാങ്ക് ഇടപാടുമായും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിന് സഹായിച്ചവരെയുമെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കൽപ്പറ്റ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി ഷറഫുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.
കൽപ്പറ്റ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി ഷറഫുദ്ദീനൊപ്പം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സൻഫീർ മുഹമ്മദ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ പിഎൻ ശശികുമാർ, കെ റഷീദ്, വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ മുനീറ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് നിർണായകമായ ഈ ലഹരിവേട്ടയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുപ്രതികൾ ഉണ്ടോയെന്നും അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി സംഘങ്ങളുമായി പ്രതിക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും എക്സൈസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതി സുബൈറിൻ്റെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളെക്കുറിച്ചും എക്സൈസ് സംഘം സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലുടനീളം കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
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