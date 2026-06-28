ഹാരിസൺസില് നിന്ന് സര്ക്കാര് ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിച്ചു; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കല്, വിജയം കണ്ടത് പതിറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ട നിയമപ്പോരാട്ടം
1971 ലെ കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം 1975 ൽ എച്ച്എംഎൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത 210.89 ഹെക്ടർ ഭൂമിയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു തർക്കം. ഇതോടെ നീണ്ടു നിന്ന തർക്കത്തിന് പരിഹാരമായി.
Published : June 28, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 8:59 PM IST
ഇടുക്കി: മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാലിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കൈവശമിരുന്ന കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സർക്കാർ ഭൂമി വനം വകുപ്പ് അതിസാഹസികമായി ഏറ്റെടുത്തു. അതീവ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ളതും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രവുമായ 42.72 ഹെക്ടർ (നൂറിലധികം ഏക്കർ) ഭൂമിയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി വന്ന് 39 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വനംവകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയത്.
മുഖ്യവനപാലകന്റെ (സിസിഎഫ്) നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരം, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാസങ്ങളോളം നടത്തിയ രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾക്കും സർവേ നടപടികൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എംഎൽ) കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുപിടിക്കലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാലിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന, അതീവ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചോലവനങ്ങളും പുൽമേടുകളും നിറഞ്ഞ ഭൂമിയാണ് വനംവകുപ്പ് അതിസാഹസികമായി സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഭൂമിത്തർക്കത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
1971 ലെ കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം 1975 ൽ എച്ച്എംഎൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത 210.89 ഹെക്ടർ ഭൂമിയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു തർക്കം. കമ്പനിയുടെ ഹർജിയിൽ 1987 ൽ ഹൈക്കോടതി അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. 168.72 ഹെക്ടർ കമ്പനിക്ക് തിരികെ നൽകാനും, അവശേഷിക്കുന്ന 42.72 ഹെക്ടർ സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാനും കോടതി അനുമതി നൽകി. വിധി വന്നിട്ടും 2001 ൽ ഈ ഭൂമി റിസർവ് വനമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ അനാസ്ഥ കാരണം ഭൂമി കൈമാറാൻ കമ്പനി തയ്യാറായില്ല.
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കാട്ടാനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രമായ ഈ ഭൂമിയിലാണ് കൊളുക്കുമലയ്ക്ക് സമീപം കമ്പനി ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകി സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ ടെൻ്റ് ക്യാമ്പ് നടത്തിവന്നിരുന്നത്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കമ്പനി ഇവിടെ കോടികളാണ് കൊയ്തത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനമായ രഹസ്യ സർവേയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ് സർവേ നമ്പറുകളായ 355-479, 353-482, 361 എന്നിവയിലുൾപ്പെട്ട ഈ ഭൂമി കമ്പനിയുടെ പട്ടയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി കുറവു ചെയ്ത് വനം വകുപ്പിൻ്റെ അധീനതയിലാക്കിയത്.
"കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലെ സിസിഎഫ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശോധനയിലാണ് ഈ ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നത്. ചിന്നക്കനാൽ സെക്ഷൻ അധികാര പരിധിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത്. 1971 ൽ കേരള ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അസസ്മെൻ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് 1975 സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 1975 ൽ തന്നെ ഹാരിസൺ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഇതിനെതിരെ കേസിന് പോകുകയും 1987 ൽ ഹൈക്കോടതി 168 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഹാരിസൺ മലയാളം കമ്പനിക്കും 42 ഹെക്ടർ സ്ഥലം വനം വകുപ്പിനും നൽകണമെന്ന് അന്തിമ വിധി വന്നു. ഈ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 40 ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതീവ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണിത്. കടുവയുടെയും ആനകളുടെയും സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മേഖലയിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പ്രദേശം", എന്ന് ചിന്നക്കനാൽ സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ഹാരിസൺ ശശി പറയുന്നു.
ഭൂമാഫിയകൾക്കും വൻകിട കമ്പനികൾക്കും ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ്
കോർപ്പറേറ്റ് സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഹൈറേഞ്ച് സിസിഎഫ് ഡി കെ വിനോദ് കുമാർ, മൂന്നാർ ഡിഎഫ്ഒ സാജു വർഗീസ് എന്നിവരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ദേവികുളം റേഞ്ച് ഓഫിസർ ഇ ഡി അരുൺകുമാർ, ചിന്നക്കനാൽ സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ഹാരിസൺ ശശി, ബിറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരായ എസ് സജീവ് കുമാർ, സാജു റ്റി ആർ, ഫോറസ്റ്റ് ബീറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എസ് അമ്പുമണി എന്നിവരാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ചത്.
കടുത്ത എതിർപ്പുകളെ മറികടന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഭൂമിയിൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ അജണ്ടകളും ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഭൂമാഫിയകൾക്കും വൻകിട കമ്പനികൾക്കും സർക്കാർ നൽകുന്ന ശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ചിന്നക്കനാലിലെ ഈ വനംവകുപ്പ് നടപടി.
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