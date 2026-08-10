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ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കും പിതാവിനുമെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ്

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിനെതിരെ നഗരസഭയിലെ 38-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ ആയിഷ സുബൈർ, പിതാവ് സുബൈർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തത്.

THRIKKAKARA SUICIDE ATTEMPT CASE HARITHA KARMA SENA MEMBER RAMYA NON BAILABLE SECTION CASE FILED CONGRESS COUNCILOR AND FATHER FIR
Representative Image (ETV bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 1:33 PM IST

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എറണാകുളം: തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹരിത സേനാംഗം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ വാർഡ് കൗൺസിലർക്കും പിതാവിനുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നഗരസഭയിലെ 38-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ ആയിഷ സുബൈർ, പിതാവ് സുബൈർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ സുബൈർ ഒന്നാം പ്രതിയും കൗൺസിലർ ആയിഷ സുബൈർ രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ്.

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗമായ രമ്യ എ പി ആണ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെ രമ്യ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമം (എസ് സി/ എസ് ടി ആക്‌ട് 3 (1)(ആർ), 3(2) (വിഎ), ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ (ബിഎൻഎസ് 351 (2), 3(5)), ഐപിസി 34, 506 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എഫ്ഐആർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

THRIKKAKARA SUICIDE ATTEMPT CASE HARITHA KARMA SENA MEMBER RAMYA NON BAILABLE SECTION CASE FILED CONGRESS COUNCILOR AND FATHER FIR
FIR (Special Arrangement)

തൃക്കാക്കരയിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗത്തിനെതിരായ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറുടെ ഭീഷണിക്ക് കാരണം രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമെന്ന് നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സജൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ആയിഷ സുബൈറിനെതിരെ ഈ ഹരിത കർമ്മസേനാഗം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഈയൊരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് അവരെ വേട്ടായാടുന്നത്. ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയ രമ്യയുടെ പരാതിയിൽ പത്തു ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് പോലും തയ്യാറായത്,' എന്നും സജൽ വിമർശിച്ചു. ആയിഷ സുബൈറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പരാതിക്കാരിയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രതികൾ വ്യാജ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുകയും നിരന്തരം അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ഇര പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൻ്റെ മുൻപിൽ വച്ച് പരാതിക്കാരിയെ 38-ാം വാർഡിൽ ഇനി ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

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കൃത്യത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുകയും ഒന്നാം പ്രതിയായ സുബൈറിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്‌തു എന്നതിനാലാണ് ജനപ്രതിനിധിയായ കൗൺസിലർ ആയിഷ സുബൈറിനെ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമത്തിലെ കർശന വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് തൃക്കാക്കര പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ജനപ്രതിനിധിയും പിതാവും ചേർന്ന് ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗത്തെ ജീവനൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട സംഭവം തൃക്കാക്കരയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഭരണപക്ഷ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ പരാതി പ്രതിപക്ഷമായ ഇടതുപക്ഷവും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ്.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം, കൗൺസിലിങ്, വിവര സേവനം എന്നിവ നൽകുന്ന 'ദിശ'യിലേയ്ക്ക് 1056 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.)

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TAGGED:

THRIKKAKARA SUICIDE ATTEMPT CASE
HARITHA KARMA SENA MEMBER RAMYA
NON BAILABLE SECTION CASE FILED
CONGRESS COUNCILOR AND FATHER FIR
ATTEMPTS SUICIDE RAMYA CASE

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