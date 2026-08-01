പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിനിടയിൽ പണം; തിരികെ നൽകി ഹരിതകർമസേന
പുതുവൽവെളി വീട്ടിൽ ശ്രീ ബാഹുലേയൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളായ കലയും സുലേഖയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പണം അബദ്ധത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനൊപ്പം മിനി എംസിഎഫിൽ എത്തിയത്.
Published : August 1, 2026 at 8:20 PM IST
ആലപ്പുഴ: പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ മാലിന്യത്തിനൊപ്പം എത്തിയ ₹16,500 കണ്ടെത്തി യഥാർഥ ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾ. ചെന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലാണ് സംഭവം. പുതുവൽവെളി വീട്ടിൽ ശ്രീ ബാഹുലേയൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളായ കലയും സുലേഖയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പണം അബദ്ധത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനൊപ്പം മിനി എംസിഎഫിൽ എത്തിയത്. നാലാം വാർഡിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മിനി എംസിഎഫിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
പിന്നീട് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വീട്ടുടമ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് രിതീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൺസോർഷ്യം സെക്രട്ടറി ഷൈലയും ഹരിതകർമസേനാംഗം കലയും ചേർന്ന് മിനി എംസിഎഫിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.
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മാലിന്യസംസ്കരണ രംഗത്ത് നിർണായക സേവനം നടത്തുന്ന ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനമികവും വിശ്വാസ്യതയും ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്ന സംഭവമായി ഇത് മാറി. സമൂഹത്തിൻ്റെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടും പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വത്തോടും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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