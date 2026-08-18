ഐഫോണും ബൈക്കും വാങ്ങാൻ 13 കാരിയുടെ ക്വട്ടേഷൻ; വയോധികൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഞെട്ടൽ മാറാതെ പ്രദേശവാസികള്
പല തവണ ഈ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ച വ്യക്തിയെ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ കെ ആർ രാജൻ പറയുന്നു.
Published : August 18, 2026 at 1:29 PM IST
ആലപ്പുഴ: ഐഫോണും ബൈക്കും വാങ്ങാൻ 13 കാരി ബന്ധുവായ വയോധികനെ ക്വട്ടേഷൻ നൽകി കൊന്ന സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടൽ മാറാതെ കരുവാറ്റ ഗ്രാമം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൊലപാതകം ഒരു നാടിനെ ഒന്നാകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പല തവണ ഈ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ച വ്യക്തിയെ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ കെ ആർ രാജൻ പറയുന്നു.
"ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നതായി ഞാൻ അറിയുന്നത്. എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ജോഷിലാലാണ് ഈ കാര്യം എന്നെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത്. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. അടുക്കളയുടെ വടക്ക് വശത്തുള്ള വാതിൽ പൊളിച്ചാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ കണ്ടെത്തിയത്. കൈയും കാലും കഴുത്തിലുമെല്ലാം കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്കും താൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽപ്പോലും ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മരിച്ച വ്യക്തിയെ താൻ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഫോണിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ താൻ കാണുന്നത്,'' വാർഡ് മെമ്പർ കെ ആർ രാജൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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നമ്മുടെ നാടിനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ മേഖല ഡിഐജി, എസ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തിരക്കിയിരുന്നു. അതിനൊപ്പം ഈ പെൺകുട്ടിയെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ഈ കുട്ടി ഒരു താത്പര്യവുമില്ലാതെയായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത്. ഓണപരീക്ഷ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷക്ക് പോകണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടി പറഞ്ഞതെന്നും രാജൻ വ്യക്തമാക്കി.
ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഈ കൊലക്ക് പിന്നിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി. വളരെ ഗൂഢമായി ആലോചിച്ച് മുളകുപൊടി വിതറിയാണ് ഈ കൃത്യം ചെയ്തത്. പൊലീസ് നായക്ക് പോലും മനസിലാവാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതമാണിതെന്നും രാജൻ പറഞ്ഞു.
ഞായറാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 16) രാത്രിയായിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകം നടന്നത്. വയോധികനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് വിറ്റ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഐഫോണും പ്രതികൾക്ക് ബൈക്കും വാങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
കേസിൽ പെൺകുട്ടിയെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പേരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകം നടത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ കാട്ടികൊടുത്തുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ കൊല്ലം സ്വദേശികളാണ്.
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