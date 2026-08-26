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മലയാളികള്‍ക്ക് ഇന്ന് പൊന്നോണം, പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നേരാൻ ഐശ്വര്യപൂർണമായ തിരുവോണം ആശംസകളിതാ...

ഓണക്കഥകളും ഓണക്കോടിയും സദ്യയും ഓണത്തപ്പനും പൂക്കളവും ഓണക്കളികളും ഒത്തുചേരുന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാണം വന്നെത്തി. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ തിരുവോണം ആശംസകള്‍...

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Onam 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 12:01 AM IST

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ലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഓണം ഒരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല ഗൃഹാതുരതയുടെ നിറങ്ങളും മണങ്ങളും രുചികളും ചേർന്നൊരു കാലം കൂടിയാണ്. ഒരു കൊല്ലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ഇതാ ഒരു പൊന്നോണം കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ദിവസമായ തിരുവോണം ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റ് 26 ബുധനാഴ്‌ചയാണ്. അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ പത്ത് ദിനങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളാണ് ഓണത്തിനെ മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്. പൂക്കളത്തിൻ്റെ വർണഭംഗിയും ഓണക്കോടിയുടെ പുതുമയും സദ്യയുടെ രുചിയും ഒത്തുചേരലിൻ്റെ സന്തോഷവും നിറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ.

മാവേലി നാടുവാണിരുന്ന കാലത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഓണക്കഥകളിൽ തുടങ്ങി, ഇന്നത്തെ ജെൻസി ആഘോഷങ്ങളുടെ പുതുമകളിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുമ്പോഴും ഓണത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത അതേപടി തുടരുന്നു. അത്തം പിറക്കുന്നതോടെ മുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുങ്ങും. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പൂക്കൾ ചേർത്ത് വലുതാകുന്ന പൂക്കളം, ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി മാറും. പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാനും പൂക്കളം ഒരുക്കാനും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൂട്ടുകാരും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അതിൽ വിരിയുന്നത് നിറങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്‌മളത കൂടിയാണ്. ഓണക്കോടിയണിഞ്ഞ് ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്കും പോകുന്ന പതിവും ഓണത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Onam Pookalam (Getty Image)

ഓണസദ്യ

ഓണം എന്ന് കേട്ടാൽ മലയാളികൾക്കും ഓണത്തെ പരിചയമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും മനസിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് തൂശനില നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഓണ സദ്യ ആയിരിക്കും. വാഴയിലയിൽ നിരന്നുകിടക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ മലയാളിയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ രുചിപ്പെരുമ വിളിച്ചോതുന്നു. ചോറിനൊപ്പം പരിപ്പ്, നെയ്യ്, സാമ്പാർ, അവിയൽ, തോരൻ, ഓലൻ, കാളൻ, പച്ചടി, കിച്ചടി, ഇഞ്ചിക്കറി, പപ്പടം, പഴം പിന്നെ വിവിധ തരം പായസവും. ഓരോ വിഭവത്തിനും പറയാനുണ്ട് ഓരോ രുചിക്കഥ. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സദ്യ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും പകരംവയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ല.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Onam Sadhya (ETV Bharat)

വീടുകളിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓണക്കളികളും വള്ളംകളിയും തിരുവാതിരയും പുലികളിയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നാടെങ്ങും ഉത്സവാന്തരീക്ഷം തീർക്കും. നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ ഓർമകളിലേക്ക് മലയാളിയെ തിരികെ നടത്തിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ഓണക്കാലവും. കാലം മാറിയാലും ആഘോഷരീതികൾ മാറിയാലും, സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പകരുന്ന ഓണം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ എന്നും പൂത്തുലയും.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Pulikali (Getty Image)

ഓണക്കളികൾ

താളമേളവാദ്യ അകമ്പടിയോടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന മഹാബലി തമ്പുരാനെ വരവേല്‍ക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുര നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഓണം. ഓണക്കോടിക്കും ഓണസദ്യക്കുമൊപ്പം ഓണക്കളികള്‍ കൂടിയാകുമ്പോഴേ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണമാകുകയുള്ളൂ. ഓണക്കാലത്തെ പ്രധാന വിനോദമാണ് ഓണക്കളികള്‍.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Tablos (Getty Image)

പുലികളി, കുമ്മാട്ടിക്കളി, തിരുവാതിര കളി എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഈ നാളുകളിൽ അരങ്ങേറുക. ഇതോടൊപ്പം അല്‍പം മത്സരയിനങ്ങള്‍ കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ഓണമങ്ങ് ഫുള്‍ കളറാകും. ഓണത്തല്ല്, ഉറിയടി, കുപ്പിയില്‍ വെള്ളം നിറയ്‌ക്കല്‍, സുന്ദരിക്ക് പൊട്ട് തൊടല്‍, അപ്പം കടി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കാലങ്ങളായുള്ള ഓണക്കാല കാഴ്‌ചകളാണ്.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Thiruvathira (Getty Image)

ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ

അസുര രാജാവായ മഹാബലി നാടുഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. ജനങ്ങള്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചുപോന്നു. മഹാബലിയുടെ പ്രശസ്‌തി അങ്ങ് ദേവലോകത്തുമെത്തി. സർവം ജയിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന മഹാബലിയുടെ ഗർവ് മാറ്റാനായി മഹാവിഷ്‌ണു വാമനന്‍ എന്ന ബ്രാഹ്മണ ബാലനായി അവതരിച്ചു. തപസ് ചെയ്യാൻ മൂന്നടി മണ്ണ് ചോദിച്ചെത്തിയ വാമനന് മഹാബലി ഇടം നല്‍കാമെന്ന് വാക്കും കൊടുത്തു.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്നും (Getty Image)

എന്നാല്‍ ഉടനടി വാമനന്‍ ആകാശത്തോളം വളർന്നു. ആദ്യത്തെ അടികൊണ്ട് ഭൂമിയും രണ്ടാമത്തെ അടികൊണ്ട് ആകാശവും അളന്നു. മൂന്നാമത്തെ അടി എവിടെ വയ്‌ക്കണം എന്ന് ചോദിച്ച വാമനന് മുന്നില്‍ മഹാബലി ശിരസ് കുനിച്ചു. മഹാബലിയുടെ ശിരസില്‍ ചിവിട്ടിയ വാമനന്‍ അദ്ദേഹത്തെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ മഹാബലി ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചു. തന്‍റെ പ്രജകളെ കാണാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കല്‍ തനിക്ക് അവസരം തണമെന്ന് മഹാബലി അപേക്ഷിച്ചു. ഇത് അംഗീകരിച്ചതോടെ പ്രജകളെ കാണാൻമഹാബലി എത്തുന്ന ദിനമാണ് തിരുവോണം.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Onam Pookalam (Getty Image)

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കേരളീയരാണ് ഓണാഘോഷം നടത്തിയത് എന്നാണ്‌ ഐതിഹ്യമെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വളരെ മുൻപ് തന്നെ കേരളത്തിലും മധുര ഉൾപ്പെട്ട തമിഴ് നാട്ടിലും മറ്റും ഓണാഘോഷങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതായി സംഘ കൃതികളിൽ എളുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഘകാലകൃതിയായ 'മധുരൈകാഞ്ചി 'യിലാണ്‌ ഓണത്തെക്കുറിച്ചുളള ആദ്യപരാമർശങ്ങൾ കാണുന്നത്‌. തിരുമാൾ (മഹാവിഷ്‌ണു)വിൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ടാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് മധുരൈകാഞ്ചി 590 മുതലുള്ള അടികളിൽ പറയുന്നു.

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD ONAM 2026 KERALA ONAM FESTIVAL ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
Onam dance (Getty Image)

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാം 'ഓണാശംസകള്‍'

  • ഹൃദയം നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകള്‍.
  • മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം, മനുഷരെല്ലാരുമൊന്നു പോലെ...സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലം വീണ്ടും വരട്ടെ
  • നിങ്ങളുടെ വീട് പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം കൊണ്ടും, ആഘോഷങ്ങളുടെ ആനന്ദം കൊണ്ടും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സംഗമം കൊണ്ടും കൊണ്ടും നിറയട്ടെ.
  • നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും സൗഖ്യവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു.
  • സ്‌നേഹവും സാഹോദര്യവും നിറഞ്ഞ ഈ ഉത്സവം നമുക്കൊന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കാം. ഓണാശംസകള്‍.
  • ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഓണത്തിൻ്റെ ഉത്സവ ചൈതന്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ. ഓണാശംസകൾ
  • പൂക്കളത്തിലെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍ പോലെ, ഓണക്കാലം നിന്‍റെ ജീവിതത്തിലും നിറം പകരട്ടെ.
  • നിറപറയും നിലവിളക്കും പോലെ സമൃദ്ധവും പ്രകാശപൂരിതവുമാകട്ടെ ജീവിതം. ഓണാശംസകള്‍.
  • ഓർമകളില്‍ പൂക്കാലവും മധുരവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഓണം. സ്‌നേഹാശംസകള്‍.
  • കുടുംബം, സൗഹൃദം, സന്തോഷം, മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു തിരുവോണമാകട്ട, ഓണാശംസകൾ.

കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി

  1. തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും നിലവിളക്കിൻ്റെ പ്രഭയും നിറഞ്ഞ ഈ തിരുവോണ നാളിൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ!
  2. കോടിയുടുപ്പും ഊഞ്ഞാലാട്ടവും സമൃദ്ധമായ സദ്യയുമായി ഈ ഓണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയ്ക്കട്ടെ. തിരുവോണാശംസകൾ!
  3. പൂവിളിയും തുമ്പപ്പൂവും മാവേലി തമ്പുരാൻ്റെ വരവും സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ പൊന്നോണ നാളിൽ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ തിരുവോണാശംസകൾ!
  4. ഒരുമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഈ ഓണക്കാലത്ത്, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓണാശംസകൾ!

കൂട്ടുകാർക്കായി

  1. പൂക്കളത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ഓണസദ്യയുടെ രുചിയും പോലെ നമ്മുടെ സൗഹൃദവും എക്കാലവും മനോഹരമായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ കൂട്ടുകാരന്/കൂട്ടുകാരിക്ക് എൻ്റെ തിരുവോണാശംസകൾ!
  2. തുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും പൂത്തുലയുന്ന ഈ പൊന്നോണ നാളിൽ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂക്കൾ വിരിയട്ടെ. ഹാപ്പി ഓണം, ഡിയർ!
  3. നല്ല ഓർമ്മകളും, മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളും, ഒപ്പം ഒരുപാട് നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ഈ ഓണക്കാലം ആഘോഷിക്കൂ. കൂട്ടുകാരന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഓണാശംസകൾ!

ലളിതവും മനോഹരവുമായ പൊതു ആശംസകൾ

  1. മാവേലി നാടുവാണ കാലം പോലെ, കള്ളവും ചതിയും ഇല്ലാത്ത നന്മയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു പൊന്നോണം ആശംസിക്കുന്നു. തിരുവോണാശംസകൾ!
  2. ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂക്കളമൊരുക്കി, ഒരു നല്ല നാളേയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകൾ!
  3. നിറപറയും നിലവിളക്കും തുമ്പപ്പൂക്കളവുമായി ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ഒരു തിരുവോണം കൂടി വരവായി. നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ!

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TAGGED:

THIRUVONAM DAY SPECIAL FOOD
ONAM 2026
KERALA ONAM FESTIVAL
ONAM MYTHOLOGY AND WISHES PHOTOS
ONAM 2026 FESTIVITIES CELEBRATIONS

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