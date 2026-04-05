'ലോകത്ത് സമാധാനം പുലരട്ടെ...' ലോകമെമ്പാടും ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങള്, ആശംസകളുമായി മാർപ്പാപ്പ
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അവശതയുടെയും അടിച്ചമര്ത്തലിന്റെയും ഇരയായ മാനവസമൂഹത്തിന് പ്രത്യാശയുടെയും നവജീവിതത്തിന്റെയും ഉത്സവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിര്പ്പുതിരുനാള്.
Published : April 5, 2026 at 7:49 AM IST
മാനവരാശിയുടെ പാപമത്രയും ഏറ്റുവാങ്ങി, പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച് ഗാഗുൽത്താ മലയിൽ കുരിശു മരണം വരിച്ച യേശു. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ മധ്യാഹ്നത്തിൻ്റെ തീരാ വേദനയുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടെയും അവഹേളനത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളിലും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കുരിശുമരണം. മൂന്നാം നാൾ യേശുവിൻ്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. അതെ, നാഥൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതിൻ്റെ ഓർമ പുതുക്കി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു.
തിരുപ്പിറവി ദിനമായ ക്രിസ്മസ് ദിനം പോലെ തന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രധാനമാണ് ഈസ്റ്ററും. രാജ്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആചാരങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കുരുശിലേറ്റപ്പെട്ട കർത്താവ് ലോക രക്ഷകനായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതാണ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. എല്ലാത്തിനുമപ്പുറം പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശമാണ് ഓരോ ഈസ്റ്ററും നൽകുന്നത്.
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അവശതയുടെയും അടിച്ചമര്ത്തലിന്റെയും ഇരയായി കഷ്ടതയുടെ പടുകുഴി ദര്ശിക്കുന്ന മാനവസമൂഹത്തിന് പ്രത്യാശയുടെയും നവജീവിതത്തിന്റെയും ഉള്വിളിയും ഉത്സവവുമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിര്പ്പുതിരുനാള്. അൻപത് ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പ്രാര്ഥനകളുടെയും പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് പാതിര കുർബാനയിൽ വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. ദേവാലയങ്ങളിൽ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ഉയിർപ്പിന്റെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുകൂടിയാണ് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
ഉദ്ധിതനായ യേശുദേവന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയം ചുറ്റി തിരി പ്രദക്ഷണവും നടന്നു. വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ഈസ്റ്റർ ദിന സന്ദേശവും നൽകി. പള്ളികളിൽ ഈസ്റ്റർ മുട്ട വിതരണവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു.
ഐക്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റർ ആശംസകളുമായി മാർപ്പാപ്പ
ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ മരവിപ്പ് തോന്നരുതെന്നും സമാധാനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഐക്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റർ സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പടരാൻ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ വിശുദ്ധരുടെ മാതൃക പിന്തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
ദ്വേഷത്തെയും വെറുപ്പിനെയും പുറത്താക്കുകയും ശക്തരെ താഴേക്കിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിനമാണ് ഈസ്റ്റർ. വത്തിക്കാനിലെ സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ നടന്ന ഈസ്റ്റർ ജാഗരണ ദിവ്യബലിയിലാണ് ഈസ്റ്റർ ദിന സന്ദേശം നൽകിയത്. വിഭജിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന പാപത്തോട് ദൈവം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്നും അത് ജീവനെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പോപ്പ് പറഞ്ഞു. മാര്പാപ്പയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഈസ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഇന്ന്.
ലോകമെമ്പാടും സമാധാനം പുലരാനും ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഭയം, സ്വാർഥത, നീരസം, യുദ്ധം, അനീതി തുടങ്ങിയ ശവകുടീരങ്ങൾ ഇന്നും തുറക്കപ്പെടാനുണ്ടെന്നും മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. അത്തരം വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ ജനങ്ങള് സ്തംഭിച്ചു പോകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനെതിരെയുള്ള യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം അതിൻ്റെ രണ്ടാം മാസത്തിലും റഷ്യ ഉക്രെയ്നിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷവും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.
"മഹത്വത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചം... യുദ്ധങ്ങളാൽ തകർന്ന ലോകത്തിന് ഈസ്റ്റർ ഐക്യവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരും. കുരിശുമരണത്തെത്തുടർന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പോടെ മരണത്തിന്മേലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിജയത്തെ ഈസ്റ്റർ അനുസ്മരിക്കുന്നു. നമ്മെ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കുകയും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അവൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കനത്ത തടസമാണ് യേശുവിൻ്റെ ശവകുടീരം മൂടിയിരുന്ന കല്ല്. എന്നാൽ അത് മറിഞ്ഞുവീണതായി കണ്ടെത്തി, യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപിനെ വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇന്ന് മറിച്ചിടേണ്ട പാപങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉണ്ട്. ചിലത് വളരെ ഭാരമുള്ളതും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായതിനാൽ അവയെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ചിലത് മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് അവിശ്വാസം, ഭയം, സ്വാർത്ഥത, നീരസം എന്നിവ.
മറ്റു ചിലത് ഈ ആന്തരിക പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, യുദ്ധം, അനീതി, ജനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവയിലൂടെ നമുക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നു. അവയാൽ തളർന്നുപോകാൻ നമുക്ക് അനുവദിക്കരുത്. ഐക്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഈസ്റ്റർ സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ലോകമെമ്പാടും വളരാനും തഴച്ചുവളരാനും വേണ്ടി ഒരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്'' - മാർപ്പാപ്പ ഈസ്റ്റർ ദിന സന്ദേശത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
