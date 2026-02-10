വൈകല്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച് മായ; സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രഥമ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയ മായ ഏവര്ക്കും പ്രചോദനം
Published : February 10, 2026 at 8:37 PM IST
എറണാകുളം: തൂലിക ഊന്നുവടിയാക്കി ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് അങ്കമാലി സ്വദേശി മായ കൃഷ്ണ. വീടിൻ്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ശയ്യാവലംബിയായി കഴിയുമ്പോഴും മായയുടെ സർഗശേഷി തളർന്നിട്ടില്ല.
35 വർഷമായി ശയ്യാവലംബിയായി കഴിയുന്ന അങ്കമാലി നായത്തോട് സ്വദേശി മായ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ 'മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച 'സവിശേഷം' ഭിന്നശേഷി കലോത്സവത്തിലെ കവിതാ മത്സരത്തിൽ പ്രഥമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മായയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. തനിക്ക് നേരിട്ട് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും, അങ്കമാലിയിലോ സമീപത്തോ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരിപാടിയിൽ വച്ച് പുരസ്കാരം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയും മായ നടത്തി.
എന്നാൽ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അതിജീവനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ മായയെ തേടി സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ ആർ. ബിന്ദു വീട്ടിലെത്തി. പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശിൽപവും അടങ്ങുന്ന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നൽകുകയും ചെയ്തു.
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രഥമ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള സങ്കടം മായ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് മന്ത്രി വീട്ടിലെത്തി പുരസ്ക്കാരം നൽകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. വീടിൻ്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ശയ്യാവലംബിയായി കഴിയുമ്പോഴും അതീവ സംവേദനക്ഷമതയോടെയും കരുത്തോടെയും കവിതകൾ രചിക്കുന്ന മായ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സർഗശേഷി അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്ന് മന്ത്രി ഡോ ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതെന്നും ആ പ്രഥമ പുരസ്കാരം മായയെപ്പോലൊരു പ്രതിഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സർഗശേഷിയുള്ള ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും അവരുടെ കഴിവുകൾ ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും നിരവധിയായ വേദികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച നിമിഷം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ധന്യമായ മുഹൂർത്തമാണെന്ന് മായ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ആദരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ എഴുത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമാണിതെന്നു മായ വ്യക്തമാക്കി.
മുമ്പും പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു അവാർഡും നേരിട്ടുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. പ്രതിനിധികളെ അയച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ ആയിട്ടോ ആയിരുന്നു പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നത്.
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പുരസ്കാരം നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ വിഷമം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കു വച്ചത് പരിഗണിച്ച് മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ എത്തിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും നന്ദിയുമുണ്ടെന്ന് മായ പറഞ്ഞു.
തുടികൊട്ട്, നിഷ്കാസിതരുടെ ആരൂഢം, മണ്ണാങ്കട്ടേം കരിയിലേം എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും നാലാംവിരലിൽ വിരിയുന്ന മായ, മായക്കാലം എന്നീ ആത്മകഥകളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ പൂച്ച എന്ന ബാലകഥയും മായ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മധ്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു മായ തൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾ പങ്കു വച്ചിരുന്നത്.
