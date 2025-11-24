ETV Bharat / state

ഹനാൻ ഷായുടെ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കും തിരക്കും; 12 പേർ കുഴഞ്ഞുവീണ സംഭവത്തില്‍ സംഘാടകര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

മനുഷ്യ ജീവനും പൊതുസമൂഹത്തിനും ആപത്താവുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് 11 സംഘാടകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

Hanan Shah's music event Kasargod (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 10:26 AM IST

1 Min Read
കാസർകോട് : ഹനാൻ ഷായുടെ സംഗീത പരിപാടിയിൽ സംഘാടകർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 12 പേർ കുഴഞ്ഞുവീണതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച 11 പേർക്കെതിരെയാണ് കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കുഴഞ്ഞുവീണവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഘാടകർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് എഫ്‌ ഐ ആറിൽ പറയുന്നു. മനുഷ്യ ജീവനും പൊതുസമൂഹത്തിനും ആപത്താവുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് കേസ്. പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറം ആൾക്കാരെ കയറ്റിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇത് വലിയ തിരക്കിന് കാരണമായി.

ഹനാൻ ഷായുടെ സംഗീത പരിപാടിയിലെ വൻ ജനതിരക്ക് (ETV Bharat)

ഇന്നലെ (നവംബർ 23) രാത്രിയാണ് കാസർകോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഹനാൻ ഷായുടെ സംഗീത പരിപാടി നടന്നത്. കാസർകോടിലെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്‌മ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത നിശയുടെ സമാപന ദിവസമാണ് ഹനാൻ ഷായുടെ പരിപാടി നടന്നത്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 100 രൂപയും. പരിപാടിയുടെ മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും നേരത്തെ തന്നെ വിറ്റുപോയിരുന്നു.

ഞായറാഴ്‌ച ആയിരുന്നതും വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന സംഗീതപരിപാടിയും ആയതും ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്താൻ കാരണമായി. പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയിലും പുറത്തും വലിയ തിക്കും തിരക്കുമായി. സംഗീത പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആളുകൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടുകയായിരുന്നു.

തിരക്ക് കൂടിയതോടെ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അവർ പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതെ പുറത്ത് തമ്പടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയായി. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗതവും സ്‌തംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാക്കി. ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ പൊലീസ് ലാത്തിവീശി. പലതവണ ലാത്തി വീശിയാണ് ആളുകളെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടത്.

തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ സംഗീത പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചത്. സംഭവ വിവരമറിഞ്ഞ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ബി വി വിജയ്ഭാരത് റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. ജില്ലാ പൊലീസ് മോധാവി തന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മൈക്കിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

