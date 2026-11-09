ഹാലോവീൻ പാർട്ടിക്കിടെ ലൈംഗിക അതിക്രമം; പോക്സോ കേസിൽ 21കാരൻ പിടിയിൽ
ആലുവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ നടന്ന ഹാലോവീൻ പാർട്ടിക്കിടെയാണ് പെണ്കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായത്.
Published : November 9, 2026 at 12:59 PM IST
എറണാകുളം: ഹാലോവീൻ പാർട്ടിക്കിടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം. സംഭവത്തിൽ 21കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. ആലുവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ നടന്ന ഹാലോവീൻ പാർട്ടിക്കിടെയാണ് പെണ്കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായത്. ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിയും നിലവിൽ കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ താമസിക്കുന്നതുമായ അലക്സ് റോബിൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആലുവയിലെ യുസി കോളജിന് സമീപമുള്ള റിസോർട്ടിൽ 30-ലധികം പേർ ഹാലോവീൻ പാർട്ടിക്കായി ഒത്തുചേർന്നിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പല പെൺകുട്ടികളും തങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്, പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരൽ ആണെന്നാണ്.
എന്നാൽ, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് റിസോർട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ, അവിടെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നില്ലെന്നും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മദ്യം വിളമ്പുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് മറ്റ് രക്ഷിതാക്കളും സ്ഥലത്തെത്തി കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ (15 വയസ്) താൻ അവിടെ വെച്ച് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായതായി മാതാപിതാക്കളോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ആലുവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട്, പോക്സോ (POCSO) നിയമം, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്നിവ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അലക്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പുകാരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, തങ്ങൾ മദ്യം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
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സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വർധിച്ച് വരുന്നതായാണ് കണക്ക്. ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2026 മാർച്ച് വരെ കമ്മിഷന് മുമ്പാകെ 68 പോക്സോ കേസുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആകെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതികളുടെ മൂന്ന് ശതമാനമായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 93ശതമാനം പരാതികളും ബാലാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവയാണ്. പോക്സോ കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച 12 വർഷത്തെ കണക്കുകളാണ് റിപ്പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ കണക്കുകളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സംസ്ഥാന ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോക്സോ കേസുകളിൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയാണ് മുമ്പിൽ. തിരുവനന്തപുരത്ത് 2025ൽ 689 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നിലെത്തിയ കൊല്ലത്ത് 502 കേസുകളാണുള്ളത്. ഏറ്റവും കുറവ് ഇടുക്കിയിലാണ്. ആകെ 182 കേസുകളാണ് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വയനാട്ടിലും കേസുകൾ കുറഞ്ഞ നിലയിലാണുള്ളത്. 186 കേസുകളാണ് അവിടെ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പോക്സോ അതീജീവതരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 15 മുതൽ 18 വയസുവരെയുള്ളവരാണ്. 2666 പേരാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
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