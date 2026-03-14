കൊച്ചിയിൽ പാചകവാതക ക്ഷാമം രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു, അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി അധികൃതർ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ വാണിജ്യ പാചകവാതകത്തിന് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി. പകുതിയിലധികം ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. ഗാർഹിക വിതരണം തടസ്സമില്ലെന്നും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം
Published : March 14, 2026 at 4:43 PM IST
എറണാകുളം: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യത നിലച്ചതോടെ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പകുതിയിലധികം ഹോട്ടലുകളും ഇതിനോടകം അടച്ചുപൂട്ടി. വിതരണം സാധാരണ നിലയിലായില്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മേഖല പൂർണമായും സ്തംഭിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഉടമകൾ.
ഹോട്ടൽ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി എണ്ണക്കമ്പനികൾ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേത്തുടർന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ 50 ശതമാനത്തിലധികം ഹോട്ടലുകളും പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതായി കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ (KHRA) വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് അസീസ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചും സമയം ക്രമീകരിച്ചുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചെറുകിട-വൻകിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ഒരുപോലെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വരാന്ത്യങ്ങളിൽ നല്ല കച്ചവടം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് പോലും ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മേയറുടെ ഇടപെടലും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും
കൊച്ചിയിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നഗരത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് മേയർ വി കെ മിനിമോൾ എണ്ണക്കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും അവർ ഭക്ഷണത്തിനായി പ്രധാനമായും ഹോട്ടലുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും മേയർ ഓർമിപ്പിച്ചു. എണ്ണക്കമ്പനികളിൽനിന്ന് പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിൽ കണ്ട് നിവേദനം നൽകുമെന്ന് കെഎച്ച്ആര്എ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രസർക്കാർ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും മുൻകൂട്ടി കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും കെഎച്ച്ആർഎ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് അസീസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഹോസ്റ്റലുകളും ബേക്കറികളും പ്രതിസന്ധിയിൽ
പാചകവാതക ക്ഷാമം ഹോട്ടലുകളെ മാത്രമല്ല, നഗരത്തിലെ ഹോസ്റ്റലുകളെയും പേയിങ് ഗസ്റ്റ് സംവിധാനത്തെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം വന്നതോടെ പല വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരും അവധിയെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഹോസ്റ്റലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നടത്തിപ്പുകാർ. കൂടാതെ, ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണവും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ വിപണിയിൽ ബേക്കറി പലഹാരങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.
ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് അധികൃതർ
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടെങ്കിലും ഗാർഹിക പാചകവാതക വിതരണത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (IOC) ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജില്ലാ കലക്ടറും അറിയിച്ചു. പരിഭ്രാന്തരായി ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിതരണ ശൃംഖലയിൽ അനാവശ്യ സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഐഒസി ഉദ്യേഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
അടുത്ത 25 ദിവസത്തെ ബുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സിലിണ്ടറുകൾ കമ്പനികളുടെ പക്കലുണ്ട്. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ ഒൻപത് സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചു. ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണത്തിൽ മുൻഗണന നൽകും. അനുമതിയില്ലാതെ 100 കിലോയിലധികം പാചക വാതകം സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും.
ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
