നെടുമ്പാശേരിയിൽ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് സജ്ജം; ആദ്യ സംഘം ഏപ്രിൽ 30-ന് പുറപ്പെടും

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 7:29 PM IST

എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരിയിൽ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് സജ്ജം. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ സംഘം ഏപ്രിൽ 30-ന് പുറപ്പെടും. നെടുമ്പാശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി ഈ വർഷത്തെ വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നവർക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി. പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചു.

ഏപ്രിൽ 30-ന് ആദ്യ സംഘം യാത്ര തിരിക്കുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് വിമാന സർവീസുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും. തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിമാനത്താവളത്തിലും ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിലുമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണവും വിമാന സർവീസുകളും

ഇത്തവണ നെടുമ്പാശേരി വഴി ആകെ 8,341 തീർഥാടകരാണ് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 5,492 സ്ത്രീകളും 2,849 പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് പുറമെ ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരും നെടുമ്പാശേരി ക്യാമ്പിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. മൊത്തം 20 സർവീസുകളാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഓരോ വിമാനത്തിലും 432 യാത്രക്കാർ വീതമായിരിക്കും യാത്ര തിരിക്കുക. തീർഥാടകർക്കായി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക ക്യാമ്പിൽ ഒരേസമയം 1,200 പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കഠിനമായ വേനൽച്ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രത്യേക എയർ കണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനങ്ങൾ പന്തലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിലെ താപനില 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായി നിലനിർത്താൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. വിവിധ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക ബസ് സർവിസുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ്, ആരോഗ്യ വിഭാഗം, ഫയർഫോഴ്‌സ് എന്നിവരുടെ സേവനവും ക്യാമ്പിൽ മുഴുവൻ സമയവും ലഭ്യമായിരിക്കും. കൂടാതെ തീർത്ഥാടകരെ സഹായിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച വോളന്റിയർമാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവലോകന യോഗം

വിമാനത്താവള കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ സിയാൽ എയർപോർട്ട് ഡയറക്‌ടർ ജി. മനു, സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് സക്കീർ ഈരാറ്റുപേട്ട, അനസ് ഹാജി അരൂർ, നൂർ മുഹമ്മദ് നൂർഷ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി ജാഫർ കെ. കക്കൂത്ത് എന്നിവരും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. തീർഥാടനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനം കലക്‌ടർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നെടുമ്പാശേരിയിലെ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകും.

Also Read: ഭൂട്ടാൻ വാഹന കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിന് കർമ്മ പദ്ധതി; സംയുക്ത യോഗത്തിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍

