ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് ആശ്വാസം; മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ സമയം നീട്ടി
തീർഥാടകർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും നേരത്തെ കത്തയച്ചിരുന്നു
By PTI
Published : September 16, 2026 at 10:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീട്ടിയതായി കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കാര്യ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.
തീർഥാടകർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും നേരത്തെ കത്തയച്ചിരുന്നു. ഈ അഭ്യർഥന പരിഗണിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ സ്ക്രീനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി നീട്ടിയത്. തീർഥാടകർക്ക് സഹായകരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും മന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു.
പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം
സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിന് താത്കാലികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളാണ്. മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിദേശത്തെ സങ്കീർണമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി, ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക മാതൃകയിലുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇവർക്ക് വലിയ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. വിദേശത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽനിന്ന് അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ലഭിക്കുന്നതിലെ താമസം കാരണം പല പ്രവാസി തീർഥാടകരുടെയും അപേക്ഷകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീട്ടിയ കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ തീരുമാനം പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവാസികൾക്ക് വിദേശത്തുനിന്ന് തന്നെ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി കൃത്യസമയത്ത് രേഖകൾ ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ കാലാവധി നീട്ടൽ സഹായിക്കും.
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
തീർഥാടകർ സർക്കാർ അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം. തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പണമടച്ച രസീതും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായോ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലോ സെപ്റ്റംബർ 30നകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഹജ്ജ് യാത്രയ്ക്ക് ശാരീരികക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കർശനമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇല്ലെന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇതിനായി ആവശ്യമാണ്. പ്രായമായവരും വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരും തീർഥാടകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളതിനാൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
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ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് മക്കയിലേക്ക് പുണ്യകർമങ്ങൾക്കായി യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ എണ്ണവും വളരെ കൂടുതലാണ്. സുഗമമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും സമയബന്ധിതമായി തന്നെ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
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