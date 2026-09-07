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മുടി എന്തുചെയ്യും? മുറിച്ചും പോയി, കളയാൻ സ്ഥലവും ഇല്ല: വലഞ്ഞ് ബാർബർ ഷോപ്പുടമകൾ

നിലവിൽ മുടി ശേഖരിക്കാനോ സംസ്കരിക്കാനോ ബോർഡിനു കീഴിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ എസ് ശ്രീകല ഇടിവി ഭാരതിനോട്

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മുടി സംസ്കരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക സംവിധാനമില്ലാതെ ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉടമകൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 10:42 AM IST

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സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ബാർബർമാരും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻമാരും വല്ലാത്ത കെണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ. തങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന മുടി എന്തുചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതാണ് കാരണം. വാരിക്കൂട്ടിയ മുടി മുൻപത്തെ പോലെ റോഡിൽ തള്ളിയാലോ, കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലോ കേസാകും. മുടി മാലിന്യമായി കണക്കാക്കാത്തതിനാൽ ഹരിതകർമസേനയും എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, കടകളിൽ കുന്നുകൂടുന്ന മുടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സർക്കാരിന് അറിയുകയും വേണം. പുതിയ ബാർബർ ഷോപ്പ്- ബ്യൂട്ടിപാർലർ ലൈസൻസിനും നിലവിലുള്ളത് പുതുക്കാനും മുടി എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.

മുടി സംസ്കരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ, ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ബാർബർ ഷോപ്പുടമകൾ. മുടി സംസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ബാർബർ ഷോപ്പുകളോട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് 1200 മുതൽ 2400 രൂപ വരെ യൂസേഴ്സ് ഫീ മുൻകൂറായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകുകയും വേണം. എന്നാൽ, ഹരിതകർമസേന മുടി എടുക്കില്ല. അന്യസംസ്ഥാനക്കാരായ ആക്രി കച്ചവടക്കാരെയാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പണം നൽകി മുടി കൊടുത്തുവിടും. അവർ ഇത് വിജനപ്രദേശങ്ങളിലും ജലസ്രോതസ്സുകളിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാതെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉടമകളുടെ അസോസിയേഷൻ സർക്കാരിന് നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. നഗരത്തിലുള്ള ചെറുകിട ബാർബർ ഷോപ്പുകളാണ് മുടി സംസ്കരണത്തിന് യാതൊരു വഴിയുമില്ലാതെ വലയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളുടെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് ബാർബർ, ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ തൊഴിൽ. ബാർബർ ഷോപ്പുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സി ടി മുരളീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കൈയൊഴിഞ്ഞ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡും ഹരിതകേരള മിഷനും
മുടി സംസ്കരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ വകുപ്പില്ലെന്നാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെയും ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെയും നിലപാട്. മുടി മാലിന്യമായി അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് കാരണം. നിലവിൽ മുടി ശേഖരിക്കാനോ സംസ്കരിക്കാനോ ബോർഡിനു കീഴിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ എസ് ശ്രീകല ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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മുടി എടുക്കുന്നതിന് അടുത്തിടെ താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ആരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ലെന്നാണ് ഹരിതകേരള മിഷൻ്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, രണ്ട് ഏജൻസികളുടെ അപേക്ഷകൾ വർഷങ്ങളായി മിഷൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അതത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡും ഹരിത കേരളമിഷനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

കയറ്റുമതിക്ക് നീളം കുറഞ്ഞ മുടി വേണ്ട
വിഗ്ഗിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാനായി ഏറ്റവുമധികം മുടി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ, ബാർബർ ഷോപ്പുകളിലെ മുടി നീളം കുറഞ്ഞതായതിനാൽ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് താത്പര്യമില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടായി നൽകുന്ന നീളമുള്ള മുടിയാണ് കൂടുതലായും കയറ്റുമതിക്കായി കമ്പനികൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ മുടി കയറ്റുമതി കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2024-25ൽ നീളമുള്ള മുടി കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ നേടിയത് 17.2 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ്. മ്യാൻമർ, ബംഗ്ലാദേശ്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രധാനമായും മുടി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.

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